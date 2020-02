Ministro Palacios por alza de dólar y temor al coronavirus: “Puede tener impacto en el IPC para los próximos meses”

Macro

Además dijo no tener conocimiento de un eventual cambio de gabinete: "no hay señales de cambio"

En entrevista con T13 radio el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió la mañana de este viernes a la llegada del coronavirus a México y destacó el aumento del dólar ligado al temor a un mayor brote del Covid-19 y su impacto en el IPC para los próximos meses. "El dólar ha ido incrementando, eso puede tener un impacto en el IPC, porque casi un 60% de los productos de la canasta básica tienen algún tipo de indexación con el dólar".

Respecto a las importaciones desde China, paralizadas desde inicios de febrero, informó que se debe hacer un estudio por las frutas y los productos que se exportan para no infectarse con el virus “es una noticia en desarrollo”, dijo. “El problema era con las cerezas y ahora son con otros productos , están en camino a los destinos finales en China o sea a los puertos”, indicó el titular de Economía, destacando que el dólar también afecta no solo productos que se exportan sino a la maquinaria.

Agenda marzo

Tras ser consultado por la agenda del Gobierno, señaló que: “No se posterga. En la parte de antiabuso hay tres que hemos estado trabajando incluso con tratados internacionales, esta perseguirá la corrupción en el sector público y está lista para ser despachada al Congreso en marzo para aumentar el piso a condenas por información privilegiada, corrupción, cohecho, incluso para que exista la pena de cárcel”.

El jefe de la cartera indicó que el próximo mes se retomará la agenda por modernización del INE, anticorrupcioón, antiabuso, proconsumidor y procompetencia. Respecto al proyecto de modernización financiera destacó que está dentro de la misma agenda y espera se apruebe en marzo.

Palacios desmintió el rumor del eventual cambio de gabinete “no tengo información al respecto" y respondió inmediatamente ante la pregunta de si lo han citado o no e indicó "no… he tenido varias reuniones con el Presidente pero no hay señales de cambio”.

Su participación en la UDI

“Congele de forma indefinida y la congelé por convicción… era muchos más importantes que la UDI se alejara de esa materia”, refiriéndose al respaldo de Van Rysselberghe a Hasbun, “hay que defender la verdad, los principios, no la defensa de una persona en particular en esta materia”.

”“No voy volver a militar hasta q la justicia aclare la situación… no tengo una fecha de regreso”, concluyó el secretario de Estado.