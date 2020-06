Macro

La agencia clasificadora advirtió que son pocos los países que podrían ver un crecimiento tan acelerado, de hasta 20 puntos del PIB en cinco años, como en el caso del Fisco chileno.

Un crecimiento a mediano plazo más débil que el promedio histórico, deterioro en las métricas fiscales e incremento en los indicadores de deuda y en las demandas sociales son los riesgos crediticios que la agencia calificadora Moody's identificaba para la economía chilena incluso antes de la pandemia del coronavirus.

Pero con la llegada del Covid-19, estos riesgos se han "acelerado y se han vuelto más urgentes", explicó la analista principal de calificación soberana para Chile de Moody's, Ariane Ortiz-Bollin, en el seminario "Perspectiva crediticia de Chile frente al Coronavirus" organizado por la entidad.

Ante un escenario de fuerte contracción económica para 2020, la analista explicó que si bien las políticas diseñadas por el gobierno mitigarán el impacto negativo de la pandemia, tendrán un costo fiscal elevado, incluso mayor del que se imaginaba inicialmente.

Por lo mismo, ve que la deuda pública tendrá un "incremento abrupto", y si antes proyectaba que llegaría a ser equivalente a un 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, esa fecha se adelantó al próximo año, con lo que prevé que el intento de consolidación fiscal comience en 2022 y no en 2021.

"Si bien esta crisis es global y todos los países se están deteriorando y están enfrentando contracciones económicas, con mayor gasto y mayor deuda, son pocos los países en los que en cinco años es posible que la deuda aumente 20 puntos del PIB", explicó la experta en relación a Chile, a lo que agregó que "es una preocupación, desde el punto de vista crediticio, no necesariamente el nivel al que se está llegando sino el ritmo en el cual está aumentando la deuda".

Y con particular énfasis, advirtió que "si hay un repunte en los contagios y las cuarentenas continúan puede haber un daño permanente en el tejido social y en la capacidad productiva del país, provocando que la tasa de crecimiento a mediano plazo sea más baja", la que ya no ven que vuelva a estar sobre el 3%.

En particular, comenta que el nuevo paquete de reactivación de hasta US$ 12 mil millones "es un reconocimiento de que el virus no se ha aplanado", pero agregó que "es bastante sustancial y tiene algo positivo desde el punto de vista crediticio, que tiene un 'hasta', se ha puesto un límite en el monto y en la duración". Ese factor, a su juicio, "ayuda a pensar que va a ser transitorio el apoyo".

Sin embargo, la analista advierte que el estímulo "no quita que vaya a haber presiones para mantener apoyos similares", los que en su opinión tendrían que ser "legislados y pensados".

Posible cambio en la calificación

Pero pese a todos los riesgos, la experta afirmó que "las fortalezas crediticias que soportan el perfil del soberano siguen estando ahí", y que a pesar de este deterioro, como la relación deuda/PIB, el país sigue en una posición favorable en relación a sus pares de la categoría "A", lo que sustenta que su perspectiva sea "estable".

La analista explicó que las calificaciones "no son umbrales" y que siempre van a ser evaluadas en torno a los pares. En el contexto actual, "si bien esa fortaleza fiscal se ha ido disminuyendo, todavía sigue siendo más alta que la de muchos de sus pares A1", como China, Japón, Israel, Estonia o Arabia Saudita.

Sobre un eventual cambio en la calificación, afirmó que "vamos a tomar un enfoque mesurado, no creemos que es útil el que bajemos a todos simplemente porque ciertos indicadores se ven peor", y ante el escenario de que Fitch y S&P ya redujeron la perspectiva para Chile, comentó que en Moody's "tratamos de no reaccionar a eventos y tratamos de esperar la visión a mediano plazo de las cosas que están sucediendo".

Los factores que destaca como relevantes a futuro son, entonces, los consensos políticos sobre temas constitucionales, de elecciones y sobre cómo lidiar con la creciente deuda. "En Chile si hay un aumento permanente en el gasto se busca que haya un aumento permanente en el ingreso, y eso sigue siendo cierto. Si vemos que hay un rompimiento de estos puede ser una señal de que esa fortaleza institucional quizás no era tan alta como nosotros lo anticipábamos", dijo Ortiz-Bollin.

¿Y el crecimiento?

Aunque su proyección para este año es que la economía chilena se contraerá 4,6% este año, la analista de Moody's rescató el IPoM presentado ayer por el Banco Central, en particular en lo que se espera de la recuperación. "Esperan que la contracción sea muy pronunciada en el segundo trimestre y que la recuperación sea gradual del tercer al cuarto trimestre, que es similar a nosotros", explicó.

La principal diferencia, dijo es que el instituto emisor espera un fuerte rebote para 2021, y además con una recuperación de la inversión más alta de la que prevé Moody's, como consecuencia de las elecciones de 2021 y una eventual nueva ola de manifestaciones sociales, lo que a su juicio "va a afectar el clima de negocios, y que también va a dificultar el que la recuperación en la inversión sea tan rápida".

La recuperación, entonces, comenzaría durante la segunda mitad de este año, suponiendo que los contagios se controlan durante el primer semestre. "Nuestro escenario base es que va a haber una recuperación en la segunda mitad del año, pero si hay una nueva ola de fuertes cuarentenas, esto va a tener implicaciones económicas y fiscales encima de las ya acordadas", aclaró.