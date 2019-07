No fue el eclipse, pero sirvió: Cyberday generó 10% de las ventas de mayo

Macro

El CyberDay no generó la conmoción del eclipse, pero tampoco pasó inadvertido. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) explicó este mediodía que alrededor del 10% de las ventas minoristas de mayo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respondieron al evento que promueve las transacciones online en el país en ciertos momentos del año.

La gerenta de Estudios del gremio, Bernardita Silva, explicó que este cálculo considera que las ventas presenciales que mide la CNC cayeron 0,3% en la Región Metropolitana durante mayo, lo tanto "se puede estimar que las ventas online representaron en promedio alrededor del 10% (...), cerca de cuatro puntos porcentuales sobre lo que representan en un mes normal".

"Precisamente, el indicador marca la mayor alza desde octubre del año pasado, mes que también se realizó el cyber", dijo la gerenta de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, tras analizar el aumento real de 3,9% que registró el sector minorista, sin incluir el sector automotriz, un resultado distante de las débiles cifras de los meses previos.

Decidor, la variación fue impulsada por las ventas en comercios no especializados que no son de alimentos o bebidas (retail no especializado/ grandes tiendas), junto a significativas alzas en aparatos electrónicos y para el hogar, y, vestuario y calzado, "las categorías que son fuertes en las ventas online", agregó la economista.

Según los datos del INE el sector comercio creció un 5,5% real anual en mayo de 2019, recuperándose frente al resultado de abril (2,4%). Dentro del indicador, dijo el gremio, los resultados son desiguales, manteniendo la tónica de los meses previos donde mayoristas crece a mayores tasas, mientras que el sector automotriz se mantiene decaído.