Nuevo bono y préstamo solidario de clase media tendrán un costo fiscal de alrededor de US$ 1.000 millones y beneficiarán a más de 1,2 millones de personas

Macro

Gobierno ingresó al Senado hoy el primer proyecto del anunciado plan de clase media. Iniciativa incorpora beneficios decrecientes para trabajadores con mayores ingresos.

Finalmente, esta mañana el gobierno ingresó al Senado el primer proyecto de ley que da forma al anuncio de nuevos beneficios para la clase media dado a conocer ayer por el presidente de la República, Sebastián Piñera.

La iniciativa legal considera el bono por $ 500 mil por una sola vez para trabajadores que hayan tenido una caída en sus ingresos de al menos 30% y que antes de la crisis percibieran entre $ 500 mil y $ 1,5 millones. También, contempla el préstamo solidario estatal de cuatro cuotas de hasta $ 650 mil mensual, el cual será reintegrado al cabo de cuatro años, con un primer año de gracia (o sea, comienza a pagarse una cuota anual a partir de 2022). Al cabo de los cuatro años, si el beneficiario aún no paga íntegramente el préstamo, la obligación será condonada.

Según el informe financiero de la propuesta lega, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el costo fiscal de ambas medidas ascenderá a US$ 1.030 millones, de los cuales US$ 808 millones corresponden al bono y US$ 889 millones movilizados por el préstamo.

Eso sí, Hacienda calcula que alrededor del 25% del monto del préstamo será condonado, por lo que el gasto en definitiva será de algo más de US$ 220 millones. Con esto se llega al costo fiscal de US$ 1.030 millones estimado.

El informe también da cuenta del universo de beneficiarios: 1.288.590 personas tomarían tanto el bono como el préstamo solidario, de los cuales 313 mil tienen su contrato laboral suspendido, 130 mil están cesantes, 98 mil son empresarios individuales, 555 mil son ocupados y 190 mil son independientes.

Tramos progresivos

El proyecto establece que el monto del bono se determinará según una escala de ingresos, tomando como referencia el promedio de ingresos mensuales percibidos en el año 2019.

La escala será la siguiente:

a) Para beneficiarios cuyo ingreso promedio mensual sea una cantidad igual o mayor

a $500.000 y hasta $1.500.000, el aporte fiscal será de $500.000.

b) Para beneficiarios cuyo ingreso promedio mensual sea una cantidad sobre $1.500.000 y hasta $1.600.000, el aporte fiscal será de $400.000.

c) Para beneficiarios cuyo ingreso promedio mensual sea una cantidad sobre $1.600.000 y hasta $1.700.000, el aporte fiscal será de $300.000.

d) Para beneficiarios cuyo ingreso promedio mensual sea una cantidad sobre $1.700.000 y hasta $1.800.000, el aporte fiscal será de $200.000.

e) Para beneficiarios cuyo ingreso promedio mensual sea una cantidad sobre $1.800.000 y hasta $2.000.000, el aporte fiscal será de $100.000.

"Por su parte, el beneficio se podrá solicitar hasta por 4 meses, continuos o discontinuos, dentro de los 6 meses siguientes al 1° de julio de 2020. En caso de que se haya solicitado el aporte fiscal, la solicitud de dicho Aporte se computará como una de las solicitudes mensuales del beneficio para efectos de determinar el tope máximo", señala el documento.