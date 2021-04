OCDE insta a Chile a realizar cambios tributarios para que el país no retroceda lo avanzado en reducir la pobreza y la desigualdad

Macro

Una vez más, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) evidencia un preocupante panorama para Chile. Advierte que la pandemia "expuso vulnerabilidades de larga data de la economía chilena", lo que se refleja en una alta desigualdad y en una gran proporción de pequeñas y medianas empresas (PYME) con baja productividad.

Esto describe el capítulo sobre el país del informe "Going for Growth 2021" publicado hoy, el cual precisa que el Índice Gini nacional es de 46 (es una escala de 0 a 100, donde 0 es absoluta igualdad de ingresos y 100 absoluta inequidad), ampliamente más desigual que el 30,3 de las economías avanzadas. Además, alerta que el 20% más pobre de los hogares gana el 5,1% del ingreso total, y que el PIB per cápita es 56% inferior al de los países con mejor desempeño de la OCDE, entre otras preocupaciones.

Pese a ello, propone que reformar ciertas políticas públicas puede implicar que la recuperación de la crisis provocada por la pandemia sea "más fuerte, resiliente, equitativa y sostenible". Pero, para que esto ocurra, el secretario general de la entidad, Ángel Gurría, afirma que "es preciso que los gobiernos deben actuar ahora".

"Las sólidas intervenciones gubernamentales relacionadas con el Covid-19 están amortiguando algunos de los efectos negativos", dice el capítulo, pero enfatiza que "se necesitan acciones de política estructural para evitar que los efectos de la crisis deshagan algunos de los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad logrados en las últimas décadas y para fortalecer la resiliencia económica y el crecimiento futuro en el país".

Reforma tributaria en el horizonte

En concreto, la OCDE sugiere que "un sistema de impuestos y transferencias más eficaz puede ser un fuerte catalizador para reducir la desigualdad y lograr una recuperación más inclusiva", y califica de "débil" el impacto redistributivo del actual impuesto sobre la renta de las personas.

Y, para mejorar la distribución del ingreso, propone considerar mayores transferencias de efectivo hacia poblaciones vulnerables, en particular en aspectos relacionados con familia, salud o educación. "Transformar las medidas temporales que refuerzan la protección de los trabajadores desempleados en permanentes, o que se activen automáticamente una vez que el desempleo alcanza ciertos umbrales, también constituiría un avance en esta dirección", apunta el foro.

Adicionalmente, la organización dice que a mediano plazo "la reducción de los umbrales en los que se aplican los tramos inferior y superior conduciría tanto a un aumento significativo de los ingresos como a una reducción de la desigualdad de ingresos".

La última recomendación de la entidad llega solo días después de que expertos de la OCDE que integraron el grupo que realizó el informe sobre exenciones con el FMI plantearan a DF que el país debe "tomarse el tiempo necesario" para realizar las modificaciones tributarias sugeridas.

Educación como punto de partida

La OCDE es tajante en que si Chile apunta a impulsar el crecimiento y hacerlo inclusivo, "es necesario mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo en todos los niveles". Si bien destaca las acciones implementadas por el Gobierno al comienzo de la pandemia, recomenda ampliar los servicios de cuidado infantil de calidad. De hecho, argumenta que la educación pública de la primera infancia, "daría a los niños de entornos desfavorecidos un comienzo más equitativo en la educación".

Para reducir el desempleo y fomentar los trabajos formales, el reporte insta a implementar políticas de activación, búsqueda de empleo y capacitación, lo que implica reforzar las políticas activas del mercado laboral y revisar completamente las iniciativas de formación. Además, propone que para fomentar el empleo femenino y mejorar los sueldos de las mujeres se debe financiar el cuidado de sus hijos, algo que ayudaría a "revertir el marcado aumento de la brecha de participación laboral de género durante la pandemia".

Pese a todas las recomendaciones, la OCDE recuerda que el estallido social sigue latente entre los chilenos, indicando que "la crisis del Covid-19 podría sumarse a este renovado apetito por discutir más reformas estructurales".