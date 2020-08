Oposición busca que los nuevos contratos sean por 40 horas semanales

Macro

Senador Letelier advirtió que cambios a subsidios debiesen pasar por el Congreso, no ser vía decreto.

El senador Juan Pablo Letelier (PS), junto a sus pares Adriana Muñoz (PPD) y Carolina Goic (DC), elaboró una propuesta para fomentar la contratación y recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, que entre otros aspectos considera que los nuevos contratos sean por 40 horas semanales.

Así, se reactivaría un debate que le provocó más de un dolor de cabeza al Ejecutivo a fines del año pasado, con la moción presentada por diputadas del PC y que hoy se encuentra en segundo trámite en la Cámara Alta.

Letelier explicó que “será necesario discutir sobre los nuevos contratos que se hagan y en ese sentido, como está demostrado empíricamente, hemos planteado que se establezca una modificación al Código del Trabajo, para que los nuevos contratos que se hagan sean a 40 horas, y de la misma forma que se limiten el uso de las horas extra para incentivar la contratación de la mano de obra”.

El legislador aclaró que su propuesta es para los contratos nuevos y que la norma que busca reducir la actual jornada de trabajo a 40 horas “es válido, pero esto es distinto, puede servir como transición, pero lo que planteo es para los nuevos contratos. Tenemos más de 2,5 millones de personas desempleadas y debemos fomentar la contratación”.

El timonel de la comisión de Trabajo sostuvo que “sería inadecuado” que el gobierno aplicará vía decreto cambios al sistema de subsidios de la contratación, sin pasar por el Congreso.

“Este tema se tocó parcialmente en el acuerdo de la oposición con el gobierno, donde además de los temas tributarios, se habló de la importancia de revisar los subsidios al empleo, pero eso debe ser materia de ley, no debe ser por decreto”, señaló.

Indicó que de lo contrario “esto va a generar un tensionamiento inadecuado sobre focalización, es un debate que debe ser público, porque tal como generar mecanismos para proteger a los cesantes o suspendidos, el Congreso debe ser partícipe de cómo vamos a impulsar una política pro-empleo”.

Letelier propuso analizar la fijación de un techo al nivel de sueldo para entregar los subsidios. “También hay que discutir en qué industrias, porque hay varias empresas grandes que no han sufrido mermas”, aseguró.

Respecto a dónde focalizar los aportes estatales, indicó que poner subsidios hoy en el sector turismo -cuando no hay turistas- “es botar la plata. De la misma forma meterlos a una gran industria de alimentos que no han reducido sus procesos tampoco corresponde. Por eso que este debate debe ser vía legal y no administrativa”.