Oposición se enfrenta a Briones y pide postergar votación de medidas tributarias

Macro

La mesa del Senado ofició al titular de Hacienda para que se pronuncie sobre ajustes a la propuesta, que implica además que se reúna con los representantes de las PYME.

Un llamado a aprobar urgentemente el proyecto que establece medidas tributarias de emergencia para la reactivación económica y el empleo y una fuerte defensa a las iniciativas que ya se han adoptado hicieron los ministros de Hacienda y Economía, Ignacio Briones y Lucas Palacios, respectivamente, en el marco de la sesión especial del Senado para evaluar y hacer un diagnóstico de las soluciones para las PYME, misma que derivó en que la oposición pidiera que el proyecto no se vote hoy.

Más de tres horas se prolongó la sesión especial, en la que los representantes de las PYME hicieron un crudo diagnóstico de las medidas implementadas para contribuir a reactivar el sector, dejando de manifiesto mayoritariamente que no han cumplido con su objetivo. Esto obligó a los senadores a recapacitar de la idea original de votar este martes.

Sin embargo, los ministros Briones y Palacios discreparon de esa postura y no solo defendieron lo que se ha hecho hasta ahora, sino que instaron a los parlamentarios a aprobar hoy el proyecto de reactivación, reprochándoles que pese a su urgencia, la iniciativa lleva 39 días en el Senado, en contraste con la acelerada tramitación que tuvo en la Cámara.

Briones hizo un detallado recuento de las medidas administrativas que se han implementado en favor de las pequeñas y medianas firmas, “para que los senadores no se queden con la imagen de que esto es lo único que se está haciendo, porque se ha hablado del Fogape que tiene 200 mil empresas que han sido cursados sus créditos (el 96%) de empresas beneficiarias son PYME) con más US$ 10 mil millones , pero hay una suma de otras medidas que es importante revisar para tener una lectura completa de todo lo que se ha hecho”, entre otras, argumentó.

Pese a ello, la mesa del Senado resolvió oficiar al titular de Hacienda para que se suspenda tramitación del proyecto, devolviéndolo a la comisión, hasta que el ministro reciba a los representantes de las PYME y escuche propuestas, algo que se había covenido en el marco del acuerdo y no se habría cumplido.

Vuelta atrás

Esta resolución se tomó no sólo debido a las exposiciones, en su mayoría negativas sobre el proyecto de parte del sector PYME, sino también luego que en sus intervenciones, los senadores de oposición expresaran su rechazo a aprobar la normativa tal como salió de la Comisión de Hacienda, haciendo hincapié en que medidas como la depreciación acelerada instantánea o la rebaja del impuesto de primera categoría no favorecen especialmente al sector.

Así, aun cuando se votara hoy la iniciativa, no sería aprobada, demorando de todos modos la tramitación.

Y aunque el proyecto ya tenía la luz verde de la Comisión de Hacienda, los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS) se inclinaron por apoyar la postura de los dirigentes de las PYME. El primero señaló que “no he escuchado ninguna intervención (…) que tenga una defensa clara y categórica de las propuestas”, por lo que propuso que “hagamos algo que sea ayudas directas, que tengan menos barreras a la hora de optar a obtener el beneficio” y, pese a estar consciente de que de este modo podría “haber filtraciones de recursos hacia donde no se necesiten, pero dada la envergadura de la crisis hay que correr ese riesgo”.

Montes esgrimió que se requiere algo más “vigoroso” que el proyecto de medidas tributarias para apoyar a las PYME y lamentó que “el ministro acoge poco lo que se dice, le cuesta asumirlo”. Pero también discrepó con Briones en cuanto al contenido del acuerdo, al que el secretario de Estado hizo alusión en varias ocasiones durante la sesión, asegurando que “el tema de la depreciación intangible nunca estuvo en el acuerdo, esto es una cosa que aparece improvisada”.

Críticas de la PYME

En la ocasión, las diversas organizaciones que agrupan a las PYME criticaron las medidas implementadas hasta la fecha por el Ejecutivo y solicitaron a los ministros de Hacienda y de Economía medidas que se focalicen en este segmento y no en las grandes.

Agrupaciones como Conapyme, Asech, multigremial de emprendedores y representantes de Valparaíso, Bio Bio y Magallanes coincidieron en que las acciones deben seguir implementándose y que siempre se pueden mejorar. Especial atención hubo respecto a lo sucedido con el crédito Fogape, que calificaron de una “política fracasada”, que si bien era estimada para beneficiar a un universo de 1,3 millón de emprendedores, solo ha ayudado a 200 mil empresas. Y la depreciación contemplada en el proyecto en discusión tampoco fue bien recibida mayoritariamente ya que, según se dijo, será más útil para las empresas de mayor tamaño.

Se complica trámite del fondo Covid:

comisión aprueba limitar ayudas a grandes empresas

Una compleja sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara vivieron ayer el ministro del ramo, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo. ¿La razón? La instancia comenzó la votación del denominado "Fondo Covid-19", que contempla el gasto de hasta US$ 12.000 millones para un plan de emergencia por los próximos 24 meses, nacido del acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición el 14 de junio pasado.

Los parlamentarios de oposición, liderados por el comunista Daniel Núñez, criticaron que el Ejecutivo no ingresara indicaciones a la iniciativa, luego de abrirse a la posibilidad de acordar un mecanismo expedito de toma de razón de parte de la Contraloría de los decretos de gasto imputados al fondo. Briones habló de la posibilidad de que los decretos y resoluciones pasen por el ente contralor, pero con un plazo máximo de toma de razón, que podrían ser siete días.

Tras ese primer impasse, la comisión aprobó -por 11 votos y una abstención- la idea de legislar de la iniciativa, con lo que comenzó el análisis de las indicaciones de los parlamentarios, aprobándose varios ajustes que no contaron con el apoyo del Ejecutivo. Uno de los principales fue establecer una lista taxativa de medidas cuyo gasto puede ser girado del fondo, estableciendo que serán solamente las políticas incluidas en el acuerdo del 14 de junio, como la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Briones reaccionó asegurando que el ajuste hacía "muy rígida" la operativa del fondo y le restaba "flexibilidad", dejando afuera -dijo- los beneficios para la clase media.

Un cambio clave que aprobó la comisión fue lo propuesto por el diputado Núñez, que planteó que se prohíban las ayudas estatales financiadas con el fondo para empresas con ventas sobre 1 millón de UF.

El legislador señaló que cualquier medida de "salvataje" a grandes empresas estratégicas debe abordarse en una "ley especial".

Ante esto, Briones fue más duro y habló derechamente de una "violación explícita" del acuerdo del 14 de junio, ya que también dejaría fuera medidas como la depreciación instantánea: "Empiezo a preguntarme si ese acuerdo tiene algún sentido con esta redacción", se lamentó el ministro de Hacienda.

Otra indicación aprobada por los parlamentarios, de los socialistas Manuel Monsalve y Marcelo Schilling, establece que los planes financiados mediante el fondo serán propuestos por el Presidente de la República y deberán ser aprobados por Ley.

El texto continuará votándose hoy en particular, con miras a despacharlo a Sala.