Oposición se prepara para un duro debate previsional ante propuesta que no satisface

Tras la cita con el Ejecutivo, el diputado Pablo Lorenzini (DC) adelantó que la discusión será “intensa”.

Aunque el proyecto de reforma al sistema de pensiones que anunció el presidente Sebastián Piñera aún no ingresa a tramitación en el Congreso, desde el punto de vista de la oposición no cumple con las expectativas que en el sector predominan sobre la materia. Según los más críticos, la iniciativa no incluye el principio de la seguridad social sino que profundiza el mecanismo de capitalización individual, que es lo que creen se debería corregir.

En este sentido, el presidente del Senado, Carlos Montes (PS) fue categórico en que lo anunciado “es bastante más de lo mismo, en la misma lógica de las AFP, o sea, esto fortalece el sistema de ahorro que existía, con algunos ajustes parciales. Se busca fortalecer el sistema de AFP, con algunas correcciones muy laterales”.

Con una postura similar, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier (PS), instó a la autoridad a “concentrar el debate en lo esencial, cómo creamos un sistema de pensiones nuevo, ya que el de AFP fracasó, basado en seguridad social, en principios de suficiencia y cobertura”.

Ambos valoraron el 10% de aumento a las pensiones básicas solidarias e, incluso, Montes propuso que se incorpore a la Ley de Presupuestos para que esté vigente en 2019. Sin embargo, Letelier subrayó que el debate de reforma a las pensiones debe enfocarse en aquellos trabajadores que cotizan.

Mientras que el también integrante de la Comisión de Hacienda, senador Ricardo Lagos (PPD), puso el acento en el informe financiero de la iniciativa. Ello, porque “no puedo mirar esta reforma previsional independiente de la reforma tributaria, porque esta última recauda solo US$ 400 millones, y con eso no se va a financiar una reforma a las pensiones” y adelanta que “puedo deducir que en base a la discusión de esta reforma previsional también habrá que analizar lo tributario, lo digo porque sé que éste tema va a estar linkeado”.

La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados, pero dado el exceso de peso que tiene la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo aceptó la solicitud del presidente de dicha instancia, el DC Pablo Lorenzini, para que pase primero por Trabajo.

En un aspecto más político, el diputado comentó que en la cita que hubo ayer con los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Segpres, Gonzalo Blumel, “advertí una disposición a dialogar, pero va a ser un debate intenso”, adelantó, porque “es mucho más político”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el socialista Gastón Saavedra, en una postura similar a la de Lagos, sentenció que “al menos en los titulares no nos convence. Es más, surge la duda si con las restricciones presupuestarias y el cambio tributario del gobierno de Piñera los recursos alcanzarán para cumplir con el aporte comprometido por el Estado”.