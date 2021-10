Oposición sube la vara y pide al Gobierno aumentar los fondos heredados a la próxima administración

Macro

Bloque entregó un petitorio con varios puntos a Hacienda para modificar el Presupuesto 2022. También solicitan amortiguar la caída de 22,5% del gasto y más platas para afrontar un rebrote de Covid.

La discusión de la Ley de Presupuestos 2022 cumplió otro hito en la jornada de ayer, luego de que la oposición le entregara un petitorio al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, con las principales demandas para modificar la distribución del erario.

Todo esto, de cara a las horas clave para la elaboración de un protocolo de acuerdo entre las partes, ad portas de que martes y miércoles próximo el Presupuesto se vote en la Sala de la Cámara, y luego entre 8 y 9 de noviembre en el Senado.

El texto de tres carillas fue entregado a Cerda por la presidenta del Senado y de la comisión especial mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (DC), que aborda ajustes en 14 áreas prioritarias para el bloque. En las próximas horas el Ejecutivo responderá al petitorio, abriéndose a cambios en algunas áreas, pero reafirmando que algunas solicitudes ya están incorporadas en el diseño presupuestario.

Una de los puntos clave es la solicitud de aumentar los montos de libre disposición para la administración entrante, que en el texto original asciende a US$ 720 millones, de los cuales US$ 460 millones son provisiones para distribución suplementaria y US$ 260 millones facultades para reasignar.

La oposición propone que el fondo debe ser un porcentaje del Presupuesto y no un monto fijo, “considerando la situación de emergencia y la necesidad de holgura y flexibilidad”, reza el texto, que también apunta a “reponer” recursos para eventuales rebrotes por Covid-19.

A su vez, el bloque pide “limitar” la disminución “abrupta” de 22,5% del gasto total el próximo año a un porcentaje “menor de decrecimiento”.

“Entendemos la dificultad del déficit fiscal, pero una gradualidad mayor permite no enfriar la economía de reactivación, la que debe ser con dignidad”, argumenta el documento.

Los otros puntos

En la partida del Ministerio del Interior, los parlamentarios opositores piden aumentar los fondos para los gobiernos regionales, una mayor flexibilidad presupuestaria y aumentar platas para emergencias más permanentes, como la sequía.

En Economía se solicita “reponer”fondos de innovación, ciencia, transferencia tecnológica y emprendimiento, además de revertir bajas en Corfo y en Sercotec.

En Salud, el petitorio apunta a aumentar el gasto per cápita para la salud primaria, los recursos para salud mental post pandemia y reponer platas rebajadas para la Ley del Cáncer.

En Trabajo, se pide no bajar recursos para el programa Proempleo, reconversión laboral en Sence y fondos especiales para potenciar el empleo femenino.

En Educación, se demanda no disminuir en 23% las platas para el programa de fortalecimiento de la educación pública, dar la facultad a las universidades estatales de disponer de los recursos en exceso del fondo solidario y reponer fondos para los Servicios Locales de Educación.

También hay foco en la reactivación, pidiendo platas para planes de “emergencia” en Vivienda; otras más para diseño y estudios para agua potable rural en Obras Públicas; aumento de presupuestos para las compras de tierras de parte de Conadi; y reponer recursos rebajados en las carteras de Cultura y Ciencia, entre otras áreas.

Hasta el momento, la comisión especial mixta ha despachado 14 de las 31 partidas del erario. Para hoy se espera que concluya su trabajo con el análisis de los ministerios más complejos, como Educación, Salud, Economía y Trabajo.

Cuarto retiro no sería ley antes de las elecciones

Mañana la mesa directiva del Senado -junto a los comités- resolverá la fecha en que se someterá a votación en general en Sala el proyecto de cuarto retiro de fondos. Pero todo indica que aunque se lograran los 26 votos de apoyo, la iniciativa no sería despachado desde el Congreso a ley antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

El presidente de la comisión de Constitución, senador Pedro Araya, explicó que la idea es que se inicie la discusión en general, luego en particular, se le hagan indicaciones y de ahí vaya a una comisión mixta.

La oposición trabaja indicaciones para contar con el máximo respaldo. Las enmiendas irían por fijar un tope al retiro reduciendo la propuesta de los diputados y bajarla de 150 UF a 100 UF, que sea tributable en tramos de rentas altas, que se pague en dos cuotas y establecer un "candado" al elevar el quórum de aprobación para futuros retiros a 2/3.