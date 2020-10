Palacios: “Hay un debate pendiente respecto de cuál es el país que vamos a construir hacia el futuro”

Macro

Secretario de Estado pone el acento en que la discusión sea “con alturas de miras” ya que definirá la inversión que Chile recibirá en los próximos años.

A dos días de cumplir un año como ministro de Economía, un hito que fue parte de la estrategia que aplicó el presidente Sebastián Piñera para enfrentar la crisis que se originó con el estallido social, Lucas Palacios lógicamente nunca imaginó que el trayecto sumaría una pandemia.

Imbuido en delinear la parte del plan reactivador de la economía que le corresponde con fuerte sello en las pequeñas y medianas empresas (PYME) y en mantener la inversión, admite que independiente del resultado del plebiscito “hay un debate pendiente respecto de cuál es el país que vamos a construir hacia el futuro”.

Y esa es la discusión que está en la mira de los inversionistas locales y extranjeros, que representan en definitiva el 81% del total de las iniciativas que se materializa en el país, por lo que tiene claro que: “Es muy importante que ese debate se dé con alturas de miras”.

¿La razón? “Eso, creo que va a definir en gran medida el nivel de inversión que nuestro país va a poder recibir en los próximos años”.

Con una lectura de artículos y libros vinculados al estallido social del 18 de octubre y al desafío constitucional que combina con textos sobre la violencia de los filósofos Hannah Arendt y Slavo Zizek, ha estado en los últimos meses delineando una estrategia que incorpora un análisis de lo que observa en el corto y en el largo plazo. En lo inmediato, admite que ve activa “la inversión más contingente” empujada por “pequeñas empresas que invierten porque necesitan salir adelante , necesitan reinventarse; de lo contrario no pueden hacer frente a esta nueva realidad”.

A largo plazo su preocupación está, por una parte, en que no ve una recuperación de las importaciones de bienes de capital, que son un componente significativo en la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF); y por otra, en la situación “macrofiscal”.

“Espero que a futuro seamos lo suficientemente responsables en el sentido de no poner en jaque el bajo costo de deuda que tiene Chile (para endeudamiento fiscal y también para el privado). Es un componente positivo que no debiéramos perder”, asevera.

- Los inversionistas han estado atentos a cómo se desarrolla el debate constitucional. ¿Cuál va a ser el trabajo con ellos?

- Pienso que tenemos una gran oportunidad, porque -en conjunto con este debate constitucional- estamos enfrentando un siglo que nos pone el desafío de reconocernos como país respecto del resto del mundo.

Un 81% de la inversión en Chile lo realiza el sector privado y más del 50% del PIB depende del comercio internacional, es decir, somos un país extraordinariamente abierto al mundo respecto de la inversión y nuestro modelo necesita de la inversión nacional y también de la internacional. Por lo tanto, esto no es irrelevante respecto de cómo vamos a delinear el futuro de nuestro país, porque la inversión significa desarrollo, puestos de trabajo, oportunidades para las personas (...).

Tenemos delineada una estrategia que va a empezar con una serie de hitos: seminarios, levantamiento de distintos hubs -tanto a nivel nacional como internacional- para la inversión, visibilización de cuáles son los límites dentro de los cuales Chile discute su Constitución.

- ¿Esta estrategia cómo se articula?

- Tenemos un equipo de trabajo en el que participa la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN) que se encarga de hacer el levantamiento de todos los proyectos que están en el Congreso para tener ahí una voz y también tiene un rol fundamental InvestChile.

Con esta red de trabajo estamos abordando la inversión nacional y la extranjera.

Hacemos el levantamiento de aquellas trabas a la inversión para proponer soluciones y hacemos el levantamiento de aquellos proyectos que están en el Congreso, que podrían significar una traba, una zancadilla a las inversiones que necesitamos hacia el futuro. Sin por ello, estar absolutamente conscientes de la necesidad de construir un país que sea más sustentable -desde el punto de vista medioambiental- y también de que las empresas que se instalen en nuestro país se integren en las comunidades donde se alojan. Esa es nuestra estrategia, que prontamente la vamos a dar a conocer por escrito.

- ¿Tiene contemplado formar mesas de trabajo con las cámaras de comercio, en específico?

- Bueno, de este trabajo, me corresponde liderar la mesa público-privada. Esa mesa ha logrado varios objetivos dentro de los cuales hacemos un trabajo por separado con los distintos gremios para poder identificar cuáles son aquellas necesidades que tiene la industria para poder desarrollarse con mayor nivel de competitividad nacional e internacional hacia el futuro.

- A raíz del estallido social se utilizó una página web institucional que entregaba información a los extranjeros sobre lo que el Gobierno estaba haciendo ¿Eso, se mantiene? ¿se le dará algún uso?

- La vamos a mejorar, porque la realidad ha cambiado -la realidad del mundo ha cambiado- y nosotros tenemos que tener la habilidad como país para ser competitivos en el ámbito internacional con nuestros productos, nuestros servicios y también en materia de inversión. Entonces, estamos adecuando esa página, no sólo asumiendo lo que fue el estallido social, sino que asumiendo lo que ha sido la pandemia, la forma en que le hemos hecho frente desde lo institucional: los acuerdos a los que se han llegado, la situación macrofiscal y también, sobre el proceso constitucional al cual hemos dado inicio este domingo.

- En diciembre se hizo un cambio en el catastro que sigue GPS -centrándose en proyectos de más de US$ 100 millones y se anunció un trabajo específico con las PYME. ¿En qué está GPS PYME?

- No hemos hecho el lanzamiento todavía, pero está funcionando desde hace varios meses. El objetivo de GPS es identificar trabas burocráticas en los procesos de obtención de permisos para la generación de inversiones.

Con mi llegada al ministerio, me pareció importante poder canalizar esas inquietudes de empresas más pequeñas que también enfrentan otros tipos de dificultades en la inversión.

Lo implementamos automatizadamente, de manera que cada inversión menor a US$ 100 millones (con lo que pueden haber empresas grandes también) puedan canalizar sus inquietudes para nosotros poder hacerle seguimiento en generar las modificaciones en el proceso, para que la inversión sea más ágil. Nada tiene que ver eso con las exigencias regulatorias que imperan para todo el territorio nacional -independiente del tamaño de las inversiones- que tiene que ver con el cuidado del medioambiente, la participación de las comunidades y otras regulaciones, que son absolutamente fundamentales que sigamos respetando. Simplemente, identificamos cuellos de botellas en los trámites por un sistema que se ha ido quedando en el pasado respecto a la agilidad requerida.

Chile es de los países más complejos para invertir en el mundo, lo cual nos deja en una situación de desventaja respecto de las inversiones que queremos gatillar, tanto por nacionales como por extranjero.

Presupuesto 2021 de la cartera de Economía

contempla unos US$ 250 millones para apoyo a las PYME

El ministro Palacios estima que este año se ejecutarán desde su cartera $ 129.928 millones (unos US$ 165 millones) en programas de apoyo a las PYME entre subsidios, digitalización, emprendimiento e innovación. De este monto, 80,2% sólo son subsidios de los cuales aún quedan por entregar $ 70.448 millones.

El total de beneficiarios en los cuatro ejes definidos sumarán 216.741, de los cuales 83% está en los programas de digitalización y 15,9% en subsidios.

De acuerdo con estimaciones del ministerio esto representa al 22% de las Mipymes registradas en el país.

"Esto supone un gran desafío, porque lo que ejecutamos este año fue muchísimo más de lo que hacemos normalmente en este tipo de programas. De hecho, habitualmente llegamos al 3% de las PYME del país", aclara.

El Presupuesto 2021 considera $ 200 mil millones -unos US$ 250 millones- en programas a PYME para subir el universo de beneficiarios a 331.414. En subsidios habrá un alza de 55,6% respecto a este año e incluye $ 46 mil millones del fondo anunciado por el Gobierno de ayuda a PYME por $ 156 mil millones que está en el Tesoro Público.

- ¿El apoyo seguirá en los cuatro ejes que menciona?

- Sí, pero hay una transición. Cuando empieza a activarse de a poco la demanda, esos programas que son de subsidio para la reactivación debieran ir disminuyendo, para dar paso a los que son de innovación y reconversión. Son otras herramientas, con otros objetivos. Está la digitalización, que ayuda a la reconversión o a hacerse cargo de una nueva realidad de la pandemia. Eso lo hemos visto crecer con muchísima fuerza.

- ¿Le preocupa el nivel de endeudamiento de las empresas?

- El acceso al crédito no es un problema, es un beneficio, por lo tanto el problema es cuando -existiendo ese beneficio- las empresas no son capaces de generar los ingresos suficientes para servir la deuda. Entonces, más que el acceso a la deuda -que me parece algo positivo-, lo que me preocupa es que el país se reactive para que todas estas empresas pequeñas, medianas y también las grandes puedan servir su deuda.

- El costo de implementar un protocolo sanitario ¿ha sido una barrera para las PYME?

- Para unos negocios muy pequeños puede llegar a ser un impedimento. Tenemos un programa en Sercotec en el que facilitamos kits de sanitización para las ferias libres. Ese mismo programa estamos evaluando proyectarlo a otras industrias. Sin embargo, lo que hemos hecho es trabajar en protocolos que son de fácil implementación, de tal manera que no se transformen en un obstáculo hacia la reapertura.

- ¿Qué hará para reactivar el turismo extranjero?

- Hemos generado algunos avances significativos. A partir del 17 de octubre ya se permite el ingreso de extranjeros y nacionales con la exigencia de un PCR negativo del país de origen, sin necesidad de hacer una cuarentena obligatoria de 14 días. Eso, progresivamente va ir activando el turismo (...) Seguiremos avanzando en esa materia por el gran hito que quisiéramos aprovechar, que es el eclipse del 14 de diciembre que afecta a dos regiones muy significativas: La Araucanía y Los Ríos.

- Entonces, esto se mantiene...

- Claro, es algo que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud. A nuestro ministerio le interesa ir activando las distintas industrias, en la medida que van disminuyendo los contagios. Fuimos uno de los promotores, de tal manera que en forma contenida vayamos permitiendo el ingreso de extranjeros al país, cuando no significa ningún riesgo de contagio para nuestro territorio.