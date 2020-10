Pandemia y estallido social pasan la cuenta y Fitch rebaja la nota de Chile

Macro

La clasificación queda en el límite de la categoría “A”. Agencia advirtió que el país tendrá dificultades para consolidar sus cuentas fiscales a largo plazo como consecuencia del agitado calendario político y social de los próximos años.

Lo que había sido una preocupación económica desde el estallido social, y que luego se intensificó con la llegada de la pandemia finalmente se materializó ayer. Ad portas del aniversario del 18 de octubre, Fitch Ratings rebajó la clasificación soberana de Chile, la cual pasó de “A” a “A-” con perspectiva “estable”, dejando al país a siete escalones de la nota máxima.

“La rebaja refleja el debilitamiento de las finanzas públicas a raíz de las presiones seculares para aumentar el gasto social a raíz de las protestas a gran escala en octubre y noviembre de 2019, que se han visto agravadas por la recesión económica precipitada por la pandemia del coronavirus”, se lee en el comunicado de la agencia, que a mediados de marzo anticipó que podría venir un cambio mayor cuando degradó la perspectiva del país a “negativa”.

Según el informe, la deuda pública seguirá aumentando en el mediano plazo, lo que se explica por las menores perspectivas de crecimiento tendencial -que bajaría a 2% en el mediano plazo- sumado a las dificultades del país para consolidar sus cuentas fiscales. Todo en medio de fuertes presiones sociales, un agitado calendario electoral y la elaboración de una nueva Constitución.

Todos estos factores “plantean incertidumbres que podrían frenar la inversión y las perspectivas de recuperación económica, y aumentar las presiones para un mayor gasto social”, alerta la agencia.

Fitch sustenta la perspectiva “estable” en un marco de política macroeconómica “creíble y una carga de deuda pública aún baja en comparación con ‘A’ compañeros de rango”, dice el documento, que prevé que la relación deuda a PIB aumentaría a 34% este año y a 37,4% en 2021, una fuerte alza desde el 28% de 2019, pero bajo la mediana de 56% de los países con clasificación “A”.

Así, Chile pasa a ser parte de un grupo de países conformado también por España, Polonia, Malasia y Estonia, todos con “A-”.

Tendencia global

La rebaja está lejos de afectar solo a la economía nacional, ya que acuerdo a cálculos del Ministerio de Hacienda, desde el 9 de marzo las tres principales agencias clasificadoras -Moody’s, S&P, y Fitch- han tomado más de 200 acciones negativas de clasificación o perspectiva, y cerca del 90% de los países de la región analizados por esta última han sufrido degradaciones en sus notas o perspectivas.

En cuanto a los otros actores, S&P y Moody’s evalúan a Chile como “A+” y “A1”, respectivamente”, ambas también con perspectiva “negativa”.

Nueva reforma tributaria

Según el reporte elaborado por Richard Francis y su equipo, el déficit fiscal llegaría a 8,5% del PIB este año, para bajar a 5,1% en 2021. Ambas cifras superan lo proyectado por Hacienda: 8,2% y 4,3%, respectivamente.

Frente a esto, Fitch advirtió que una nueva reforma tributaria “probablemente sea necesaria para mejoras estructurales” en el último año de la administración Piñera, que en el pasado se centró en la racionalización del gasto y mejoras en la administración tributaria para consolidar la posición, dice el informe.

Además, la economía se contraería 5,8% este año como consecuencia de las estrictas y severas cuarentenas para acotar la propagación del coronavirus, para luego repuntar a 4,5% en 2021.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció que esta rebaja implicará un aumento en el costo del endeudamiento “no sólo para el Fisco sino que para toda la economía”.

Mercado local se toma con calma el recorte: se esperaba

La rebaja de clasificación de riesgo soberana que sufrió Chile se veía venir en las mesas de dinero, por lo que tras el anuncio de la agencia calificadora Fitch Ratings no provocó grandes movimientos de mercados, según comentaron desde el mercado local.

Por lo general, el mayor impacto de los cambios de nota se ve en los mercados de renta fija, pero el chileno mantuvo la calma. Datos de Bloomberg muestran acotados movimientos en los benchmark de bonos soberanos en UF, con los papeles a 10 años cayendo un punto base a -0,13% y los títulos a 5 años manteniéndose en -0,90%.

El riesgo país en general no se vio muy impactado. Durante la sesión llegó a subir cerca de tres puntos base, pero al cierre de esta edición se ubicaba en 53,27 puntos base, menos de un punto base por encima del cierre de ayer.

El dólar subió $ 3,97 hasta los $ 803,21, pero ya se encontraba en torno a ese nivel antes de conocerse la decisión de Fitch, mientras que en la bolsa local, el S&P IPSA cayó sólo un 0,07% hasta los 3.661,72 puntos, sin una reacción particular tras el anuncio.

¿A qué se debe esta falta de reacción? Según explica el gerente general de la corredora Fynsa, Jaime Achondo, la rebaja de calificación "ya estaba incorporada en los precios", dado que los inversionistas lo anticipaban.

En medio de la pandemia y tras las protestas de fines del año pasado, el mercado ya veía venir mayor presión a las finanzas públicas.