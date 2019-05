Pattillo y manipulación del IPC: "Las modificaciones fueron hechas en bloques sin explicación"

Macro

"Yo no soy avisado ni del primer ni del segundo cierre, nunca. Ni yo ni el subdirector involucrado ni nadie, excepto la gente que lo está calculando, tiene acceso a eso", afirmó.

En una verdadera teleserie se ha transformado el denominado "caso IPC". Tras la denuncia del lunes pasado, y luego de conocidos los resultados de la auditoría el viernes, hoy día se sumó un nuevo capítulo a la serie de declaraciones y revelaciones en torno a la supuesta manipulación del dato inflacionario en tres meses de 2018.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, concurrió a la comisión de Hacienda del Senado para referirse al proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional, y aunque se debatió en un inicio al respecto, finalmente los detalles sobre el polémico caso se robó la atención de los parlamentarios.

Así fue como el ministro explicó los antecedentes que los llevaron a pensar en una manipulación. Según comentó, cuando las variaciones del IPC son informadas, los técnicos revisan los cálculos hasta las 8:00 pm, justo doce horas previo a la publicación del dato, pero que hallazgos de la auditoría arrojaron "varias irregularidades".

"(El proceso) se reabre pasadas las 10:00 pm y se hacen varias 'corridas nuevas' del sistema, cosa inédita. Esas corridas se hacen imputando una cantidad grande de precios, alrededor de 600, todos con el mismo signo, con una variación negativa respecto al mes anterior. Finalmente a las 5:00 am se emite un nuevo IPC, cosa que no ocurre nunca, siempre es a las 8:00 pm. Eso es lo que nos lleva a decir que aquí hay indicios de manipulación, porque los protocolos normales del cálculo no se están cumpliendo, hay cambios claros", explicó.

Tras Valente, fue el turno del director del INE, Guillermo Pattillo quien reveló que como máxima autoridad, él no es avisado cuando los proceso de toma de precios son modificados, cosa que tampoco ocurrió con los meses investigados.

"Yo no soy avisado ni del primer ni del segundo cierre, nunca. Ni yo ni el subdirector involucrado ni nadie, excepto la gente que lo está calculando, tiene acceso a eso. No había manera que nadie más supiera que hubo dos cierres a no ser que alguien entrara a revisar", sostuvo.

Según planteó, hay meses en que las revisiones se han hecho con su debida explicación, pero en agosto de 2018 eso no se produjo.

"Cuando uno mueve un precio, tiene que explicar por qué lo hace, uno puede eliminar el precio del bien x porque fue mal tomado y no hay manera de recomponerlo. Entonces queda anotado. En este caso, eso no ocurrió", afirmó.

"Las modificaciones fueron hechas en bloques sin explicación. Eso, de acuerdo a las metodologías que sigue el INE y cualquier institución que calcule el IPC en cualquier parte del mundo, eso es manipulación", agregó.