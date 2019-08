Pattillo y manipulación del IPC: “Si el efecto es cero, eso no le quita gravedad”

Macro

Exdirectora Ximena Clark detallo cómo funciona la corrección de los datos.

Ayer la comisión investigadora del Caso IPC en la Cámara de Diputados recibió al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, quien llegó a exponer sobre los antecedentes que maneja en torno al polémico caso.

En una presentación que duró poco más de una hora, Pattillo recalcó que recurrió a la Justicia por la gravedad de los hechos.

“No podíamos si no informar a la comunidad de este país, decirles que había un problema, y que ese problema a lo mejor era grande, inaceptablemente grande. Pero eso no lo vamos a saber hasta que la investigación termine”, dijo el director del servicio.

En esa línea, respecto al avance de la investigación, Pattillo recalcó que desconoce mayores avances. “No conozco detalles ni del sumario ni de la investigación, eso ha seguido su curso”, dijo.

Tras ser consultado por los diputados respecto a cómo se puede asegurar si hubo o no manipulación si los supuestas modificaciones impactaron de forma neutra en el indicador, Pattillo dijo “aunque el efecto fuera cero, esto no le quita gravedad, aunque sea grande o sea chico, lo que importa es que uno nunca tenga que enfrentar un caso de este tipo”, aseguró, y agregó que “esto en la OCDE no es tolerable, aunque después la Justicia diga que todo está bien”.

Ante el comentario de un diputado, respecto de si pudieron o no “hackear” el sistema, Pattillo contestó entre risas “eso sí lo sabemos, no fue hackeo”.

Clark cuestionó manejo comunicacional del caso

La exdirectora del INE, Ximena Clark, también expuso ante la comisión investigadora. Durante su presentación, la experta realizó una dura crítica hacia el manejo comunicacional que el actual titular del organismo dio al tema.

“Cuando uno hace un sumario, habiendo sido directora del INE y conociendo el nivel de secreto del servicio, uno puede decir ‘suspendimos a las personas que correspondían’. ¿Qué pasó en este caso? No dijeron el nombre de la persona, pero dieron el cargo, y al día siguiente todos sabían de quién se trataba”, criticó Clark, añadiendo que esto demostró que el director no fue riguroso con el resguardo de la confidencialidad.

A su juicio, las declaraciones que se han realizado hasta el momento han generado entre expertos serias dudas sobre si el INE habrá confundido una manipulación con una imputación -esta última corresponde a la corrección de los datos-. “Esto se hace, es habitual, se usa todos los meses”, dijo y agregó “que se confunda es una posibilidad”.