Paul Romer renuncia al Banco Mundial tras polémicas por Doing Business

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se limitó a calificar la decisión como un “asunto interno” de la institución.

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, quien denunció que los cambios en el ranking Doing Business que desfavorecieron a Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet habrían sido influenciados políticamente, renunció ayer a su cargo.

En una carta enviada por el presidente de la entidad, Jim Yong Kim, a los funcionarios de la institución y difundida por Financial Times, la autoridad dijo que Romer decidió abandonar su cargo “con efecto inmediato” para volver al puesto del profesor en la Universidad de Nueva York. La información fue luego confirmada por el Banco Mundial.

“Paul es un economista experto y un individuo perspicaz, y hemos tenido muchas buenas discusiones sobre asuntos geopolíticos, urbanización y el futuro del trabajo”, dijo Jim en la carta. “Aprecio la franqueza y la honestidad de Paul, y sé que él lamenta las circunstancias de su partida”, agregó.

“Es una decisión enteramente personal, no sé si está vinculada o no con Chile”, evitó evaluar el anuncio el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, agregando que es “enteramente asunto interno” del Banco Mundial. Consultado si con su renuncia el gobierno de Chile da por superada la situación, afirmó que “siento que ha estado superada, no obstante, el banco se ha comprometido a hacer una auditoría”.

“Fue una polémica que nosotros jamás buscamos”, destacó, agregando que a diferencia de Romer, “jamás imputamos intencionalidad” a los hechos. Asímismo, el ministro consideró que fue una victoria diplomática para nuestro país, que tras “expresar la molestia”, se logró un compromiso de un cambio metodológico “para que no se produzcan estas subas y bajas de los países de un año al otro que nadie entiende”.

Pelea interna

El escándalo empezó cuando en una entrevista con The Wall Street Journal, el 12 de enero, Romer acusó que los cambios metodológicos en el Doing Business introducidos desde 2013 fueron políticamente motivados y pidió perdón a Chile como el país más afectado. Sus declaraciones provocaron una tormenta en la institución, que salió a confirmar la confiabilidad de su informe y respaldando los cambios. Por otro lado, se comprometió con hacer una auditoría independiente de los datos.

Tres días después, el mismo Romer dio un giro, respaldando la metodología del banco y asegurando que sus palabras sobre la motivación política fueron mal interpretadas.