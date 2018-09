PIB, inversión y “giro” monetario, las claves que marcarán el nuevo diagnóstico del Banco Central

Macro

Incertidumbre global y un segundo semestre que se inicia más débil de lo esperado llevaría a un aplazamiento para la trayectoria del tipo rector.

A las 8:30 de hoy el Banco Central dará a conocer su tercer Informe de Política Monetaria (IPoM) del año, y aunque se esperan buenas noticias en las estimaciones de crecimiento y de inversión para este año, las miradas estarán puestas en cómo se recogerá el deterioro en las condiciones externas, a raíz de la guerra comercial y de las crisis que atraviesan países emergentes como Argentina y Turquía, en medio del proceso de ajuste de tasas en la primera economía global.

El IPoM de septiembre, como es costumbre, reducirá su estimación para el crecimiento anual a un rango de medio punto porcentual.

En junio, el instituto emisor proyectaba un alza del PIB en 2018 de entre 3,25% a 4%, pero ahora podría asumir incluso un mayor techo en su pronóstico.

“Esperamos que el Banco Central ajuste al alza su proyección del crecimiento del PIB para 2018 a un rango 3,75%-4,25%”, sostuvo la economista jefe de Econsult, Valentina Rosselli.

A ello se sumarían alzas en la previsión para la inversión, donde el organismo autónomo veía un incremento de 4,5% anual en su reporte de junio.

Rosselli espera que dicho aumento sea “a niveles por sobre el 5%”.

Visión que comparte el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte. “El crecimiento de la inversión podría revisarse a 5% en base al robusto desempeño del comienzo del año”, afirmó.

El economista jefe de BCI Estudios, Sergio Lehmann, también ve una revisión en dicha magnitud. “Las cifras del primer semestre han sido algo más altas de lo previsto. Estimamos que la inversión crecerá 5% este año”, sostuvo.

Matías Solorza, economista de Banchile Inversiones, ve que la cifra llegaría al mismo nivel, aunque acota que dicho número está “aún bajo nuestra expectativa de 6,6%”,

Sin embargo, hay cálculos más optimistas en el mercado. Claudio Soto, economista jefe de Santander ve que la revisión se elevaría “a un valor en torno a 6%”.

¿En qué reunión se elevará la TPM?

Para Ricaurte, el tema “clave” del nuevo IPoM -y luego de la reunión de ayer- es el momento en que iniciará la reducción del estímulo monetario.

En su óptica, el escenario externo más deteriorado “podría incidir en que el consejo estime apropiado retrasar el comienzo del ciclo de normalización del estímulo monetario, mientras se aclara el panorama externo y, por tanto, se tiene mayor certeza del impulso externo que enfrentará Chile”.

Un análisis similar tiene Rosselli, quien afirma que en su escenario base “seguimos esperando que el proceso de ajuste monetario sea más gradual, lo que nos lleva a proyectar la próxima alza de tasas para el primer trimestre de 2019 y luego un alza más en el último trimestre de 2019, con lo que la tasa de referencia se ubicaría a 3% para diciembre 2019”.

A esta visión se suma Solorza, quien detalla que esperan que la TPM “termine el año en 2,5% y que la primera alza del ciclo ocurra en el primer trimestre de 2019”.

Sin embargo, otras voces del mercado mantienen su pronóstico para la reunión de diciembre.

Si bien Soto reconoce que “la velocidad de alzas dependerá mucho de lo que suceda con el escenario externo y el dinamismo que adquiera la economía local”, para él la tasa subirá en diciembre hasta 2,75%, y luego “en 2019 habrá dos o tres alzas adicionales, para cerrar el año con una TPM entre 3,25% y 3,5%”.

Lehmann se alinea con este expectativa y asegura que creen que el instituto emisor “subiría la tasa de política en diciembre próximo”, proyectando tres aumentos adicionales para 2019 “para alcanzar la tasa neutral de 4,25% a mediados de 2020”.

Consejo mantuvo tasa de interés pero reforzó señal de proximidad de alza

Por decimoquinto mes consecutivo, el Consejo del Banco Central mantuvo la tasa en su actual nivel de 2,5%. Sin embargo, el comunicado entregado por el instituto emisor reafirmó las expectativas de alza en el tipo rector antes que termine el año.

Según el mensaje del organismo autónomo, "el Consejo considera que el estímulo monetario debería comenzar a reducirse en los próximos meses".

Ello, ya que el órgano colegiado tuvo en consideración "el análisis contenido en el IPoM de septiembre, y los datos posteriores a su cierre estadístico", factores que, afirmaron, "apuntan a que la evolución de las condiciones macroeconómicas hace menos necesario mantener el actual estímulo monetario".

"El crecimiento económico ha sido mayor a lo previsto, lo que ha reducido más rápido la brecha de actividad y ha consolidado las perspectivas de una convergencia más temprana de la inflación a la meta", agregó.

En su mensaje, el instituto emisor reconoce que el entorno global "continúa caracterizado por un aumento de la percepción de riesgo para el mundo emergente, en particular para las economías que se perciben más vulnerables".

En ello, afirma que las depreciaciones de las monedas de emergentes frente al dólar, los efectos mixtos en materias primas y las salidas de capitales desde este tipo de economías, no han afectado notoriamente las proyecciones de crecimiento a nivel global.

"Las perspectivas de crecimiento mundial tienen revisiones acotadas. En China, las cifras coyunturales de actividad han mostrado una desaceleración mayor que la prevista por el mercado, ante lo cual su autoridad ha activado varias medidas de impulso a la demanda", acotó.

En el ámbito interno, el Consejo del Banco Central se refirió a la depreciación del peso chileno frente al dólar, pero destacó que esta "ha sido menor en términos multilaterales".

A ello añadió que la escalada del billete norteamericano, además de la caída en el precio del cobre, no han afectado en forma clara al mercado financiero local.