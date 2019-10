Piñera compromete cambios en la agenda social al recibir a parte de la oposición en La Moneda

Macro

Mandatario recibió a timoneles de la DC, PPD y el PR, y a las tiendas oficialistas, quienes le plantearon una serie de medidas.

“Esto no es cogobierno”, advirtió el presidente Sebastián Piñera a los dirigentes opositores que estuvieron dispuestos a sentarse a dialogar, por segunda vez, con la idea de encontrar una pronta solución a la crisis político social que afecta al país.

Cita de la que los invitados no salieron con la certeza de que el gobierno y, en particular el Mandatario, haya internalizado la urgencia de tomar decisiones que contribuyan a moderar, al menos, la “rabia” que sacó a la calle a los chilenos.

Pasadas las 13 horas de ayer, los presidentes de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin; del PPD, Heraldo Muñoz; y del Partido Radical, Carlos Maldonado, llegaron a La Moneda para participar del almuerzo con el jefe de Estado. En esta cita compartieron también con los timoneles de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe; de RN, Mario Desbordes; de Evópoli, Hernán Larraín; y del PRI, Hugo Ortiz de Phillipi. Todos, junto a un ministro Andrés Chadwick, que “se veía muy callado”, y mientras que Gonzalo Blumel tomaba apuntes de la conversación.

Por lo pronto, tanto los presidentes de los partidos de oposición como los oficialistas expusieron a Piñera las propuestas que habían venido esbozando desde el lunes.

Entre ellas destaca sacar la reintegración de la reforma tributaria, ya que incluso la DC lo tomó como consigna, pese a haber aprobado la idea de legislar en la Cámara, tras un polémico acuerdo con el Ejecutivo.

También, avanzar desde ahora en mejorar las pensiones para los sectores más vulnerables. A lo que se suma una serie de propuestas de carácter social que podrían aplacar las manifestaciones que azotan al país.

Mucha desconfianza

Y el timonel del PPD enfatizó que pidió cambio de gabinete: “No se sostiene un equipo que tiene las mismas personas que han manifestado una actitud despectiva con la ciudadanía”.

En este sentido, Chahin dijo que “el Presidente se comprometió a prontos anuncios, a modificar la agenda social y cambios en materia de pensiones y tributaria, donde la integración ya no es posible”. Así, descartó formar parte de un gabinete de unidad: “Eso no está sobre la mesa, el gobierno debe gobernar”.

A pesar de que el jefe de Estado dijo compartir gran parte de las propuestas de los máximos dirigentes representados en la mesa, no asumió ningún compromiso. Por lo que entre algunos de los visitantes, que aseguran tener una responsabilidad republicana con la compleja situación del país, quedó rondando la sospecha acerca de que en realidad este encuentro dé frutos concretos.

A todos les preocupan los costos políticos que pudieran tener que pagar en el caso de que, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no resulte nada concreto de la conversación y que el Presidente no considere las propuestas de la oposición, pero la opinión pública se quede con la idea de que el sector avala cualquier medida que adopte el Mandatario.

De ahí que, aunque resulte casi anecdótico, sin ponerse de acuerdo, los presidentes de la DC, PPD y PR abandonaron primero la reunión, de tal manera de esquivar cualquier posibilidad de una foto conjunta, que incluyera al Presidente.

Ello porque Piñera no dio señales concretas de aceptar ninguna propuesta, dejando claro que es quien gobierna y no ha pensado en ceder el poder a la oposición. Pero, además, les comentó que el ministro Blumel será el encargado de mandarles una minuta con los temas que se recojan de la cita y, en particular, de la propuesta opositora. Tras lo cual se crearía una mesa de trabajo para profundizar en estas iniciativas para alcanzar acuerdos en torno a las mismas.

Esta metodología generó en los dirigentes opositores la sensación de que podría dilatarse mucho una situación que requiere soluciones inmediatas. Por lo que, si bien no comparten la decisión del Partido Socialista de restarse del encuentro, porque era políticamente incorrecto, no descartan de plano que pudiera ocurrir que la tienda liderada por el senador Álvaro Elizalde terminara teniendo razón al desconfiar de eventuales acuerdos con el mandatario.

Diputados adelantan discusión para reducir la jornada laboral a 40 horas

Pese a que estaba contemplado que la Sala de la Cámara votaría mañana el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, la tabla de ayer se modificó y la iniciativa se comenzó a revisar para proceder con la votación mañana jueves.

La decisión se tomó en acuerdo de comités y, como consecuencia, se retrasó la votación de la reforma de pensiones, cuyo análisis estaba previsto originalmente para la jornada de ayer.

La diputada comunista Karol Cariola informó sobre los puntos del proyecto ante sus pares y previo a que se iniciaran las intervenciones. Así, la iniciativa elimina la palabra "efectivamente" de la norma que define que se entiende por "jornada de trabajo". Uno de los objetivos de esta medida es que el tiempo de colación se considere parte integral de esta. Y, en seguida, se precisa que la propuesta no afecta a los trabajadores con contratos especiales.

Senadores de oposición presenta reforma para bajar sus dietas

Una reforma constitucional para bajar la dieta de los parlamentarios presentó ayer un grupo de senadores de oposición, como una de las propuestas para terminar con la crisis político-social que enfrenta el país.

La iniciativa establece que mientras se determine la fórmula para fijar la nueva renta, la dieta de los legisladores disminuirá en un 25%.

Los senadores Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana, Ximena Órdenes, Carolina Goic y Álvaro Elizalde, suscribieron la iniciativa que esperan llegue a puerto, dado que proyectos similares existen varios en el Congreso y ninguno ha avanzado.

En la Cámara de Diputados, en tanto, la comisión de Constitución aprobó, por unanimidad, la idea de legislar de nueve iniciativas para reducir la dieta que perciben los legisladores.

Disminuir dieta parlamentaria entre la agenda

con la que llegó el Frente Amplio

Pensiones

Aumento inmediato de las pensiones de los actuales jubilados y retiro del proyecto de reforma previsional.

Dieta

Tramitar el proyecto en la Cámara que reduce de manera inmediata la dieta parlamentaria, estableciendo como límite superior 20 sueldos mínimos o el promedio OCDE.

Tarifas

Exención del pago del transporte público para la tercera edad en todo Chile. Incluir subsidio para reducir tarifas eléctricas y ver mecanismo permanente para evitar fluctuaciones de tarifas.

Jornada

Reducir la jornada laboral a 40 horas.

Sueldo

Enviar inmediatamente un proyecto de ley que aumente el salario mínimo a $ 420.000 a partir del 1 de marzo de 2020.

Fármacos

Indicación al proyecto de fármacos II para establecer un sistema de control de precios de remedios.

Agua

Asegurar el suministro de agua para consumo humano, suprimiendo la propiedad sobre las aguas.

Impuestos

Dar pie atrás a la integración del sistema.

Impuestos al 1% más rico de la población

entre medidas de la exNueva Mayoría