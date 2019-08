Piñera confía a ojos cerrados en la recuperación económica: "El segundo semestre va a ser mucho mejor y cóbreme la palabra"

Macro

Mandatario no descartó acudir al TC si proyecto de rebaja de jornada laboral avanza en el Congreso.

"Yo espero que el Congreso no apruebe proyectos que son inconstitucionales", afirmó esta mañana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al comentar la iniciativa del Partido Comunista (PC) que reduce la jornada semanal de 45 a 40 horas y que ya fue aprobado en general por la comisión de Trabajo de la cámara de Diputados.

En entrevista con Emol TV, el mandatario dijo que no descarta acudir al Tribunal Constitucional si la norma sigue avanzando en el Parlamento y defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo de flexibilidad laboral. Acusó que con "el proyecto del PC la jornada de trabajo sigue tan rígida como la de hoy".

El mandatario explicó que el texto de la oposición "es inconstitucional porque significa gasto público, y un parlamentario no puede generar gasto público, porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios. Estoy seguro, o espero, que el Congreso no apruebe proyectos inconstitucionales".

Piñera recordó que "todos juramos cuando asumimos nuestros cargos respetar la constitución y las leyes" en alusión a los diputados y agregó que "ese es un juramento que hay que tomárselo en serio y, por tanto, yo espero que el Congreso no apruebe proyectos que son inconstitucionales porque estarían faltando a su compromiso".

No descartó recurrir al TC al manifestar que "cuando el Congreso no cumple con la Constitución, hay un instrumento que es recurrir al Tribunal Constitucional para que las leyes estén de acuerdo y no estén en contra de nuestra Constitución", y que "si fuera necesario, por supuesto" impugnará la norma.

"El segundo semestre va a ser mucho mejor y cóbreme la palabra"

En materia de crecimiento económico una de las piedras en el zapato que tiene el actual gobierno, dijo que la primera parte del año ha sido difícil, pero se mostró optimista con lo que viene al indicar que "el segundo semestre va a ser mucho mejor y cóbreme la palabra, la recuperación espero que comience con las cifras de julio".

Al ser consultado si mantiene que creceremos al 3%, indicó que "este año vamos a hacer todo lo posible por crecer al 3% y ojalá lo logremos" y puso como ejemplo lo que ocurre en los países vecinos que han tenido un menor crecimiento, indicando que los presidentes de algunos de los países de la región "nos envidian, porque estamos discutiendo si vamos a crecer al 3%, al 3,2% o al 2,8%", sostuvo.

Lamentó los efectos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está ocasionando en todo el mundo y se manifestó esperanzado en que pronto termine esa pugna comercial.