Piñera pondrá énfasis en reactivación, empleo y pensiones en cuenta pública

Macro

Mandatario afina contenido del mensaje de este viernes, en el que anunciaría más detalles del plan de reimpulso. Todo a la espera de un inminente ajuste de gabinete.

El Presidente de la República Sebastián Piñera ya tiene un borrador sobre el cual trabaja los cambios a su discurso para la cuenta pública ante el Congreso que se desarrollará este viernes a las 20:00 horas en Valparaíso, instancia en la que algunos de los ejes centrales serán la reactivación económica y la generación de más de un millón de puestos de trabajo.

El mandatario ha estado trabajando en el contenido con sus asesores más cercanos, liderados por el jefe de Segundo Piso, Cristián Larroulet, y el encargado de Contenidos, Jacinto Gorosabel, con quienes se encuentra ajustando los énfasis.

Además del reimpulso económico, la presentación del jefe de Estado se enfocará en el combate a la pandemia, el llamado a la unidad para la búsqueda de acuerdos y retomar la reforma a las pensiones pero con un carácter “más estructural”.

La vocera Karla Rubilar ayer junto a la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza.

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, indicó que el mensaje del viernes será una “tremenda oportunidad de mostrar hacia dónde vamos, en los esfuerzos del gobierno y la forma de enfrentar los desafíos. Cómo enfrentamos y salimos de esta situación de pandemia, cómo nos hacemos cargo de esta pandemia social que también nos afecta y vencer esa pérdida que hemos tenido de más de dos millones empleos”.

Piñera defenderá también el plan de retorno paulatino a las labores previas a la pandemia, denominado “paso a paso”.

Aterrizar anuncios

Fuentes del Ejecutivo aseguran que, en materia previsional, el Presidente insistirá en la necesidad de avanzar “con unidad” en una reforma integral al sistema de pensiones.

En esa línea, no se descarta que la autoridad revele algunos de los cambios con que buscará convencer a la oposición para alcanzar un acuerdo en la Cámara Alta, con foco en la distribución de los seis puntos adicionales de cotización (hoy, tres irían a un nuevo pilar de ahorro individual y los restantes tres a uno de ahorro colectivo), y los cambios a la industria de las AFP.

Rubilar adelantó que la iniciativa debiera “no solo analizar cómo financiamos estas pensiones para que sean dignas, sino también cómo el sistema de administración de las pensiones tiene cirugía mayor, ese es el mandato del Presidente a sus ministros de Hacienda y Trabajo”.

Otro de los anuncios que incluiría la cuenta presidencial son los detalles del plan de reactivación económica, que tendrá un componente importante de proyectos de inversión estatal para fines del 2020 y todo 2021. Ahí, serán claves las carteras de Vivienda, Transporte y Obras Públicas.

Asimismo, Piñera entregaría detalles adicionales del millonario plan de subsidios a la contratación y un posterior crédito tributario en favor de las empresas que contraten nuevos trabajadores. Si bien el domingo 19 el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló que el plan tendría un costo de US$ 2.000 millones, en el Gobierno se están afinando los montos y los beneficiarios, los que superarían el millón de personas. La estrategia del Ejecutivo es anunciar ambas medidas reactivadoras una vez informadas las nuevas medidas de desconfinamiento, para hacerlas coincidir con la fase de reapertura de la actividad.

Ajuste de piezas

En paralelo, siguen los rumores de un posible cambio de gabinete para reformular el Comité Político, debilitado luego de las derrotas en el Senado y la Cámara de Diputados intentando frenar el retiro de fondos de las AFP.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, nuevamente ayer salió a abordar el tema: “Ya nos hemos referido bastante a este tema, solo señalar que, tal como lo hemos dicho, los cargos ministeriales son de exclusiva responsabilidad y una facultad absoluta del Presidente, y mientras contemos con la confianza del Presidente vamos a seguir -como hoy- haciendo nuestro trabajo en función de las tareas encomendadas por el Presidente”.

Dentro de los candidatos a ingresar al Comité Político se mencionan a los senadores Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

Senado aprueba y ratifica cambios

a bono clase media para ampliar alcance

La sala del Senado aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto del Gobierno que busca ir en ayuda de la clase media y que establece un bono no reembolsable por única vez de $ 500 mil y un acceso a un préstamo de hasta $ 650 mil por tres meses. De esta forma, la iniciativa -que tiene discusión inmediata- pasó a segundo trámite a la Cámara de Diputados.

El senador Carlos Montes (PS) destacó los dos cambios centrales que se hicieron al proyecto original del Ejecutivo. Se separó el bono del crédito y se rebajó el piso para acceder a los beneficios desde los $ 400 mil como ingreso mensual, inicialmente el gobierno lo tenía proyectado desde los $ 500 mil mensuales a $ 1,5 millones. De esta forma, accedieron al beneficio 140 mil nuevos trabajadores.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que "este proyecto se inscribe en el objetivo de poder generar ayudas inmediatas a la clase media que ha visto caer sus ingresos. El universo de beneficiarios es aquellos que han visto disminuir sus ingresos formales en 30% o más".

A esta medida se suma el préstamo solidario que impulsado el Gobierno.

Unidas, las dos acciones buscan beneficiar a un universo potencial de 1.600.000 personas.

El costo del proyecto con el aporte no reembolsable es de US$ 1.000 millones y en recursos movilizados al préstamo es de US$ 973 millones.



Modificaciones al Ingreso de Emergencia

En paralelo, quedó en suspenso ayer la votación en la Comisión de Hacienda del Senado de la iniciativa que ingresó el Gobierno para simplificar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se entrega desde mayo pasado.

El proyecto tiene por objetivo eliminar los requisitos relacionados con el grado de vulnerabilidad que contemplaba la normativa, con lo que -de acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo-, la cobertura del aporte que fija un umbral de $ 100 mil por persona (en el caso de un hogar hasta cuatro personas) incluirá a 80.547 hogares adicionales a los 2,1 millones que ya han recibido la segunda cuota.