Piñera se mete en el debate: "Tenemos un buen presupuesto para Chile"

Las declaraciones del mandatario se dan luego que la comisión mixta de Presupuestos, que se constituyó ayer para zanjar las diferencias entre la Cámara y el Senado en torno al erario, rechazó los gastos reservados para Carabineros el próximo año

El presidente, Sebastián Piñera, señaló esta mañana que "el presupuesto tenemos que aprobarlo hoy, necesitamos un buen Presupuesto para Chile, ha costado pero ha salido, así que yo le digo a los parlamentarios que les agradezco, porque sé que trabajaron bien".

Sin entrar en detalles o en lo sucedido con algunos recursos para Carabineros, comentó a modo general que "algunas cosas podemos mejorarlas, pero sumando y restando estamos contentos, tenemos un buen Presupuesto para el año 2019".

Precisamente, un escenario de incertidumbre dejó el trabajo de la comisión mixta de Presupuestos, que se constituyó ayer para zanjar las diferencias entre la Cámara y el Senado en torno al erario para el próximo año. Esto debido a que la instancia, integrada por cinco senadores e igual número de diputados, rechazó los gastos reservados para Carabineros el próximo año, luego de no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para reponer dichos recursos. En el trámite en el Senado, dicha partida se redujo a $ 1.000 y US$ 1, desde $ 500 millones y US$ 90 mil que contemplaba el proyecto original.

Ahora, el escenario que se abre es incierto. Una posibilidad es que dicha partida sea incluida en el Presupuesto, pero sin montos asignados. La otra -y que es la tesis del Ministerio de Hacienda- es que los recursos para Carabineros tienen un piso mínimo establecido por ley, por lo que dichos recursos debiesen ser reintegrados.