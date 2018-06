Macro Piñera y reforma tributaria: "He decidido mantener la tasa de impuesto corporativo a las empresas" En su cuenta pública, el presidente Piñera ratificó que enviará un proyecto de "modernización" del régimen impositivo. El lunes enviará al Congreso proyecto para fortalecer el Consejo Fiscal Asesor. Finalmente y en medio de la fuerte oposición de la ex Nueva Mayoría en el Congreso, el gobierno decidió dejar fuera de la reforma al sistema tributario un recorte al impuesto a las empresas. Así lo acaba de señalar el presidente de la República, Sebastián Piñera, en el marco de su cuenta pública en el Congreso en Valparaíso, argumentando su decisión de mantener en 27% la tasa corporativa en el complejo escenario fiscal heredado del gobierno anterior. "Dadas las dificultades fiscales heredadas y la envergadura y urgencia de las reformas sociales y proyectos estructurales por hacer, he decidido mantener la tasa de impuesto corporativa a las empresas", señaló el Mandatario, dando pie atrás en una de sus principales promesas de campaña, que consideraba que el gravamen a las utilidades de las empresas convergiera al promedio de la OCDE, en torno al 25%. Asimismo, Piñera ratificó que enviará un proyecto de "modernización" del sistema impositivo, que "no solo corregirá deficiencias de la reforma anterior", sino que significará un "gran avance" hacia un sistema "más simple, equitativo y moderno", que promueva la inversión, el ahorro, el crecimiento y la creación de empleos. "A su vez, esta reforma otorgará mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la inmensa e insostenible burocracia y arbitrariedad que el sistema actual significa para muchos contribuyentes, y especialmente, para las micro, pequeñas y medianas empresas", enfatizó el jefe de Estado. Piñera dijo que "una sana política fiscal requiere además una política de gasto público prudente, transparente y confiable". El mandatario anticipó que "enviaré este lunes al Congreso un Proyecto de Ley que otorga autonomía al Consejo Fiscal, el que integrado por destacadas personalidades propuestas por el Presidente y con acuerdo del Senado, velará por el cumplimiento de una eficaz y transparente política y regla fiscal" y reafirmó que "la responsabilidad fiscal es un gran activo que chile no puede debilitar, ni mucho menos perder". Más anuncios en www.df.cl Noticias Relacionadas Gobierno Presidente Piñera y su primera cuenta pública Macro Mandatario anunció creación de la Oficina de Competitividad para simplificar las regulaciones en materia de inversión Actualidad Se afianza pronóstico de una actividad que creció hasta 6% en abril tras cifras de industria

