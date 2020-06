Plan de emergencia: radicales se retiran de acuerdo acusando a Briones de crear “mesa paralela con economistas”

Macro

El Partido Radical informó que se retirará de la mesa conformada por el gobierno para buscar acuerdos en materia económica para impulsar la reactivación y enfrentar la emergencia social generada por el coronavirus, acusando al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de incumplir sus compromisos y formar en paralelo una mesa con economistas donde no están presenten los radicales.

El diputado radical, Alexis Sepúlveda, que formaba parte de los integrantes de las comisiones de Hacienda del Parlamento que estaban encabezando las conversaciones, sostuvo que "el ministro Briones ha insistido en un formato de trabajo paralelo al que ha conformado el ministro Blumel con los presidentes de partidos, no me parece esta mesa de economistas".

Indicó que "crear esta estructura le quita viabilidad al trabajo que podamos desarrollar los integrantes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado que participan del acuerdo y no podemos supeditar nuestra decisión en términos legislativos a lo que un grupo de técnicos pueda definir. Aquí no solo importa las variables técnicas, sino que también los análisis políticos respecto a la oportunidad, intensidad y las focalización de la ayuda que pueda desplegar el gobierno".

Por lo mismo, dijo que "siento de que nuestra presencia en la mesa parlamentaria está de más, dado de que el ministro ha optado por crear una estructura paralela con economistas de todos los partidos y que por cierto economistas cercanos al PRSD no está integrado, así que yo doy un paso al costado".

Reiteró que su decisión se debe a la creación del grupo de Whatsapp creado por Briones con los economistas José de Gregorio, Rafael Aldunate, Rodrigo Valdés, Rodrigo Cerda, Vittorio Corbo, Juan Andrés Fontaine, Claudia Sanhueza, Alvaro Díaz, Klaus Schmidt- Hebbel y Betina Horst, entre otros.

Sepúlveda indicó que "creo que no es la forma, el ministro insiste en hacer lo que él quiere y no entiende que, cuando se trabaja un acuerdo, son dos partes las que se sientan en la mesa y no una la que eventualmente quiere imponer los términos y condiciones".