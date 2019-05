Polémica al rojo en Twitter tras críticas de Ffrench-Davis a Piñera por desaceleración económica

Macro

El presidente de la CNP, Raphael Berboeing, y el expresidente de la SNA y exintendente de La Araucanía, Luis Mayol, cuestionaron las cifras del economista de la U. de Chile.

Sólo bastó un tuit, acompañado de un gráfico decidor, para que se desatara un debate entre economistas sobre el ritmo de crecimiento en el país.

"Gobno Piñera II sufrió fuerte desaceleración económica a 1,6% este último trimestre. Se criticó al gobno de MB II por promedio de 1,8%, pero le entregó economía en plena recuperación creciendo 4,6% anual en su bimestre final. Detalles entre SP I, MBII y SPII en resumen adjunto", escribió el académico de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrech-Davis, en su cuenta de Twitter.

Gobno Piñera II sufrió fuerte desaceleración económica a 1,6% este último trimestre. Se criticó al gobno de MB II por promedio de 1,8%, pero le entregó economía en plena recuperación creciendo 4,6% anual en su bimestre final. Detalles entre SP I, MBII y SPII en resumen adjunto. pic.twitter.com/Ix8JlEtZy1 — Ricardo Ffrench-Davis (@RFfrenchDavis) 29 de mayo de 2019

En el texto adjunto, quien fuera gerente de Estudios del Banco Centra en su primera etapa de autonomía a comienzos de los '90 destacó que la segunda administración de Bachelet recibió del primer mandato de Piñera una economía que "venía desacelerándose fuertemente, desde un 5,6% en 2012 (resultado de una recuperación desde la caída de 1999), a un 4% en 2013 y a 2,7% en sus dos meses finales".

Dado lo anterior, agregó: "Es evidente que la desaceleración no se inició en Bachelet II sino que continuó la que se heredó: una economía en persistente desaceleración en el último año de Piñera I, que implica que si no hay una política contra-cíclica vigorosa es muy probable que la tendencia decreciente continúe por un tiempo. No hubo una política contra-cíclica en ninguno de estos tres gobiernos".

Después vinieron altos y bajos, que a juicio del economista es una "mala montaña rusa para nuestros trabajadores y empresarios que generan el PIB".

Más categórico, apuntó que esta "inestabilidad macroeconómica siempre tiene un sesgo regresivo, pues los trabajadores más vulnerables y las PYME son los más afectados por todos los ajustes recesivos, con el PIB efectivo bajo el PIB potencial".

Críticas

Cerca de las tres de la tarde de hoy, el planteamiento ya exhibía más de 130 comentarios, 2.500 reteweets y 2.300 me gusta, no necesariamente todos amables.

Entre las visiones más críticas, el exintendente de la Araucanía y expresidente de la Asociación Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, le respondió: "En qué país vive don Ricardo. Último año de Bachelet crecimiento fue 1.2% y promedio mundial de 3.9%".

El presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, puso los siguientes conceptos: "al comparar gobiernos, importa crecimiento durante todo el periodo, no solo trimestre final o inicial; importa crecimiento de socios comerciales; expectativas adelantan decisiones de inversión; estabilidad agregada es clave: muchas reformas simultáneas afectan".

El economista Patricio Arrau Pons escribió que el "gobierno de Bachelet II se aceleró el último semestre al igual que gobierno de Piñera I se desaceleró el último semestre. ¿No será que las expectativas positivas y negativas impactan la economía con 6 meses de anticipación?".