Presidente de la comisión de Hacienda del Senado critica nuevo plan fiscal y pide más claridad en apoyo a independientes y PYME no bancarizadas

Senador Jorge Pizarro arremetió también contra el histórico recorte presupuestario de US$ 2.000 millones que se encuentra implementando el Ejecutivo para solventar el nuevo paquete de medidas de apoyo financiero.

Hoy, a las 13 horas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aterrizará en la comisión del ramo del Senado para explicar los detalles del nuevo paquete de apoyo fiscal que anunció el Gobierno el miércoles pasado.

La propuesta considera recursos por US$ 5.000 millones, de los cuales US$ 2.000 millones se destinarán a un fondo para ir en apoyo a los trabajadores informales e independientes, y otros US$ 3.000 millones para capitalizar el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) para que la banca otorgue créditos con garantía estatal por hasta US$ 24.000 millones a compañías afectadas por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro (DC), valora en general los ejes del anuncio del Ejecutivo, pero considera que faltan detalles, principalmente en materia de apoyo a los independientes y las pequeñas y medianas empresas (PYME) que hoy no acceden al financiamiento bancario.

"El proyecto de ley para usar US$ 2.000 millones en apoyo a trabajadores independientes debe tener claridad sobre cobertura, monto, periodicidad, mínimos criterios de acreditación; para una materia social tan relevante deben haber mínimas regulaciones -y no cheques en blanco- para garantizar que se va a ayudar a esos 2,7 millones de trabajadores que hoy frente crisis económica generada por COVOD 19 no tienen apoyo social y están viviendo días de angustia e inseguridad", señala el legislador en un documento que presentará hoy ante la comisión.

Sobre el anuncio de establecer tasas preferenciales en la banca para los nuevos créditos con garantía estatal, Pizarro destaca la medida pero aún manifiesta dudas sobre su cobertura.

"Debe construirse una solución para las empresas no bancarizadas que son cerca de 200.000 micro y pequeñas empresas –que no están en radar de CMF- que tienen pocas ventas y que debieran ser atendidas por Sercotec y Fosis y que este plan debiera incorporar recursos para esas entidades públicas para que den ayudas directas que les permita sortear esta crisis por Covid-19", señala el parlamentario por la Cuarta Región.

Las críticas por las reasignaciones

Para solventar los US$ 2.000 millones del fondo de apoyo para independientes y trabajadores informales, el Gobierno comenzó a implementar la semana pasada un ajuste presupuestario de la misma magnitud, mediante reasignaciones y recortes de fondos en el aparato estatal.

Pizarro se muestra contrario a esta medida, ya que asegura que el sector público tiene espacio para endeudarse y para echar mano a los fondos soberanos para solventar dichos gastos.

"A nivel de ministerios se están implementando rebajas presupuestarias importantes -que pediremos se informe a Comisión de Hacienda- lo que puede afectar los programas sociales y proyectos de inversión que aprobamos en Ley de Presupuesto 2020 que se requieren para enfrentar la crisis como la post crisis", lanzó Pizarro.

El senador cree que se está ante el riesgo de "desvestir un santo para vestir a otro" y con una política fiscal "restrictiva", ya que -en sus palabras- se habla de un gasto equivalente a 7% del PIB para los dos planes de apoyo del Ejecutivo, "pero el gasto efectivo en apoyo a trabajadores y garantías a empresas es apenas la mitad de ese gasto fiscal".

"Se requiere más gasto fiscal no reasignar, mantener el mismo nivel de gasto ya que el gasto privado no ayudará a superar la crisis. Estoy convencido de que es un mayor gasto fiscal lo que permitirá sortear la recesión actual y facilitar la recuperación posterior", cerró.