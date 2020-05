Presidente de la comisión de Hacienda del Senado pide al Gobierno un mayor esfuerzo fiscal para contener impacto del coronavirus

Macro

Senador Jorge Pizarro (DC) envió una minuta al resto de los parlamentarios opositores criticando los ajustes de gasto propuestos por el Ejecutivo. Hoy, Briones y Acevedo acudirán al Congreso a explicar planes de austeridad.

La situación fiscal está al límite debido a los efectos del coronavirus en la economía del país, ya que por una parte el menor crecimiento ha impactado los ingresos públicos, pero por otra el Fisco ha debido recurrir a ahorros y endeudamiento para solventar paquetes de apoyo económico y sanitario, lo que llevará al gasto público a crecer 10,4% este año y al déficit efectivo a 8% del PIB, un record desde inicios de los 70.

Todo esto ha llevado al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) a aplicar un recorte de gasto público por más de US$ 2.500 millones para este año, en una combinación de reasignaciones y reducciones de fondos. Adicionalmente, envió a los ministerios estrictas instrucciones de austeridad para la elaboración del Presupuesto 2021, el primero bajo el concepto de "Base Cero ajustado".

Proceso que tiene preocupado al senador DC Jorge Pizarro. El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y de la comisión mixta de Presupuestos envió una minuta al resto de los legisladores de la oposición, argumentando sus reparos a los ajustes propuestos por Teatinos 120.

"Hay espacio fiscal para apoyar a las familias vulnerables para enfrentar la recesión económica y las medidas sanitarias", solicitó el parlamentario por la Cuarta Región.

Así, en un primer punto, advierte sobre recortes en los recursos propios de algunas comunas, lo que según Pizarro tuvo como respuesta una asignación de $ 81.000 millones para los gobiernos comunales de parte del Ejecutivo, lejos de lo $ 600.000 millones de merma que calculan algunos municipios debido a la postergación del pago de los permisos de circulación y de las cuotas de contribuciones para las propiedades con un avalúo fiscal de hasta $ 130 millones.

"También sigue pendiente la promesa de octubre de 2019 de que el gobierno enviaría un proyecto de ley para incrementar el Fondo Común Municipal mediante un mayor aporte fiscal y más aportes de las comunas ricas", señala el senador, quien pide al Gobierno "compensar la merma de recursos de los municipios por parte del gobierno central, ya que se requiere apoyar a los municipios de comunas populares donde la pobreza y el desempleo crecerá y las familias serán más vulnerables por lo cual requerirán más apoyo local vía los municipios. Ese desafío no puede postergarse".

Servicios sociales

El documento de Pizarro también advierte de recortes en el erario de algunos servicios prestados por el Estado a la ciudadanía, como por ejemplo $ 1.800 millones en becas para la educación superior de Junaeb, casi $ 10.000 millones en la gratuidad en universidades, IP y CFT, y los $ 1.400 millones en Bomberos (en un principio se propusieron $ 4.000 millones de ajuste).

"Lamentablemente, Dipres no ha provisto a la comisión mixta la información desagregada sobre las rebajas presupuestarias por programas ministeriales que permitan chequear si se cumplió la promesa de no afectar la provisión de servicios sociales, de lo poco que se conoce son preocupantes estas señales en Junaeb, Subsecretaría de Educación Superior, Bomberos, Sename a modo de ejemplo", asegura.

Adicional a esto, Pizarro califica como "preocupante" el recorte de US$ 1.400 millones en el gasto de capital del sector público para este año, el que Hacienda y Dipres han defendido debido a la ralentización de la ejecución de obras por las medidas de aislamiento social.

"El país requerirá un impulso fiscal potente para superar la recesión económica, tanto para último trimestre 2020 como para el 2021, ya que la caída de la inversión privada este 2020 será fuerte (-8,3% estima el Banco Central)", continúa el texto, solicitando al Ejecutivo un "fuerte impulso fiscal", especialmente en inversión pública, en transferencias de capital y en programas sociales focalizados.

"Recortar el presupuesto de Vivienda en US$ 610 millones, el del MOP en US$ 486 millones , reducir el presupuesto de inversión en la región de Aysén por $3.500 millones, de $2.400 millones en regiones de Bío Bío, Atacama, son malas señales políticas y económicas", critica el parlamentario, asegurando que el gasto de capital -que es un 9% del Presupuesto fiscal- "no puede ser recortado en este delicado contexto económico".

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, tendrán hoy su oportunidad para hacer frente a los cuestionamientos, ya que están invitados a la comisión mixta de Presupuestos que analizará los recortes de gasto, a partir de las 10:30.