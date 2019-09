Macro

Presupuesto 2020: análisis de LyD ve crecimiento del gasto público de apenas 2%

Plantea que dado que no hay certeza de que la reforma tributaria esté aprobada antes del erario, los US$ 917 millones en recursos que genera el próximo año deberían provisionarse y no considerarse como ingresos efectivos.

García es economista de la Universidad Católica, con un magíster de la misma casa de estudios.