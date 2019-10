Presupuesto 2020: Congreso buscará negociar reasignaciones antes de llegar a comisión mixta

Macro

Parlamentarios citaron al ministro Felipe Larraín para esta semana al Congreso para que explique el reordenamiento del erario para solventar la nueva agenda social.

Once días han pasado desde el estallido social en el país que obligó no solo al Ejecutivo a revertir el alza de $ 30 en la tarifa del Metro de Santiago, sino también a presentar una nueva agenda social, con un costo fiscal de US$ 1.200 millones para 2020.

Entre dichas propuestas, se incluye un fondo para atenuar el alza en las tarifas eléctricas, crear un ingreso mínimo garantizado de $ 350 mil, aumento en las pensiones básicas, y un incremento desde 35% a 40% del tramo más alto de impuesto personal, entre otras.

La semana pasada el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reveló que de los US$ 1.200 millones de costo, US$ 600 millones serán mayor gasto y US$ 440 millones resignaciones de fondos fiscales.

La nueva contingencia social tendrá un impacto directo en el trámite del Presupuesto 2020 en el Congreso.

Hoy, las cinco subcomisiones presupuestarias aún están analizando las distintas partidas, trabajando contrarreloj dado que el jueves 7 es el plazo máximo para despachar los erarios a la comisión mixta.

Parlamentarios de todas las bancadas coinciden en que se deberá acelerar el paso en los próximos días y que el Ejecutivo debería iniciar un trabajo en las subcomisiones para acordar las reasignaciones de gasto, especificando desde dónde y hacia dónde se redestinarán los fondos.

El ministro Larraín, de hecho, será citado mañana a una sesión especial de la Sala del Senado para explicar el financiamiento de la agenda social.

¿En qué están las subcomisiones?

El presidente de la comisión mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber (PPD), advierte que "por los plazos que tenemos, es muy probable que el análisis de las reasignaciones deberá realizarse en la mixta. Pero sería bueno tener un trabajo previo para saber de qué manera se financiarán los compromisos".

La primera subcomisión, presidida por el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, ha despachado las partidas de Mujer y Equidad de Género, Desarrollo Social y Economía (de forma parcial), mientras que están pendientes Hacienda y algunos servicios relacionados y el Tesoro Público.

"Tenemos que analizar con mucho detalle qué fondos son reasignables. Estamos en el proceso de análisis si hay espacio para conversar ahora o esperar a la mixta", dice Coloma.

La segunda subcomisión, presidida por el diputado DC Pablo Lorenzini, ha despachado a la fecha Presidencia, Segpres, Deportes y Defensa: "En caso de que el Ejecutivo plantee cambios muy relevantes en montos o en prioridades, el momento oportuno para acordarlas es la comisión mixta", señala el senador RN e integrante de la instancia, Rodrigo Galilea.

La tercera subcomisión, liderada por el diputado José Miguel Ortiz (DC), ha despachado Trabajo, RREE, Poder Judicial y Ministerio Público y tiene pendiente Salud y Justicia: "El comité DC planteará que se requiere un Presupuesto más expansivo en lo social para 2020, por lo que un incremento de 3% del gasto es insuficiente", señala la jefa de senadores de la falange, Yasna Provoste.

La cuarta subcomisión, que es liderada por el diputado Giorgio Jackson (RD), ha aprobado Bienes Nacionales y Servel, y tiene pendiente algunas partidas de Vivienda, Interior y Educación. "Si hay espacio para analizar las reasignaciones ahora en la subcomisión, ideal. Pero lo importante es analizarlo en profundidad y con el tiempo necesario", asegura el diputado RN e integrante de dicha subcomisión, Alejandro Santana.

La quinta subcomisión, en tanto, ha despachado Energía (pero con rechazo a la subsecretaría del ramo), Agricultura pero con rechazo en Indap y CNR, Transportes exceptuando Transantiago, y Minería, y tiene pendiente Obras Públicas.

"Es importante que el gobierno converse lo antes posible, si no se irán rechazando muchas cosas. Las reasignaciones deben ser importantes y creemos que más de US$ 8.000 millones en subvenciones al sector privado deben redestinarse y pediremos al gobierno acordarlo antes de la mixta", señala el senador PS Juan Pablo Letelier, presidente de la citada subcomisión.