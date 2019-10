Presupuesto 2020: el tope para el endeudamiento cae a US$ 7.500 millones

Macro

Congreso dio cuenta del erario fiscal para el próximo año, que mantiene las políticas de austeridad para el sector público y las empresas estatales.

A casi una semana de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, informara en cadena nacional los ejes del Presupuesto para 2020, hoy la Cámara de Diputados dio cuenta oficialmente del ingreso de la iniciativa, que considera un crecimiento del gasto público de 3%, la cifra más baja en más de una década.

En un escrito de 36 páginas, firmado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el Ejecutivo reitera las prioridades de la iniciativa, como salud, educación, seguridad ciudadana, infancia, reactivación económica y combate a la sequía y el cambio climático.

"El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2020 que vengo en presentar, enfocará el esfuerzo del Estado en las principales necesidades de los chilenos, que están en el corazón de nuestro gobierno: poner a Chile en marcha, aumentando la inversión, mejorando la cantidad y la calidad del empleo y recuperando nuestra capacidad de crecer; hacer retroceder la delincuencia y el narcotráfico, entregando seguridad a las familias chilenas; asegurar un mejor trato para con los adultos mayores; entregar una salud más digna, oportuna y eficaz; entregar una educación de mejor calidad; cuidar nuestro medio ambiente y financiar inversiones para dar mayor seguridad en el abastecimiento hídrico. Todas esas metas se conjugan con un desarrollo sostenible y responsable, que ha sido el sello permanente de esta administración", señala el mensaje presidencial.

En el detalle del articulado, destaca que el techo de endeudamiento fiscal autorizado para el próximo año se reduce en US$ 500 millones respecto a 2019 a US$ 7.500 millones. Esto, como parte de la estrategia del Ejecutivo para intentar reducir la deuda bruta del Gobierno Central, que en junio saltó en más de un punto a casi 27% del PIB, su proporción más alta desde 1993. En monto, superó los US$ 77.000 millones.

Se mantiene austeridad

El articulado repite lo instruido por Hacienda para este año, en la línea de limitar los gastos en publicidad en el sector público y los gastos operativos en el aparato estatal, con miras a continuar los ahorros por más de US$ 4.400 millones proyectados para el período 2018-2022.

Así, el artículo 22 del proyecto fija un límite máximo para los gastos en publicidad que se podrán efectuar con cargo a cada partida, "estableciendo además el mecanismo para distribuir dichos gastos en los programas presupuestarios de las respectivas partidas, y la posibilidad de modificar los máximos asignados a cada programa durante el año 2020, sin que ello signifique incremento del límite máximo a nivel de partida".

El artículo 23, por su parte, contempla medidas para lograr una "mayor austeridad y eficiencia" en el uso de los recursos públicos, en materia de comisiones de servicios, compra de pasajes y cantidad de integrantes de las comitivas de los ministros de Estado.

"Asimismo, se regulan gastos en arriendo de infraestructura para realizar actividades institucionales, y se establece la obligación para los servicios públicos de efectuar todas las gestiones necesarias para recuperar los montos correspondientes a subsidios por licencias médicas dentro de los plazos legales. Se establece, finalmente, que estas disposiciones serán aplicables, en lo pertinente, a las empresas del Estado y a aquellas sociedades en que éste tenga participación igual o superior al cincuenta por ciento en su capital", instruye el mensaje presidencial.

El artículo 25, por último, establece que Hacienda podrá impartir instrucciones generales en materias de presupuesto de caja, endeudamiento y proyectos de inversión, y específicas en materia de viajes al exterior, gastos de publicidad y de responsabilidad empresarial, "aplicables a todas las empresas del Estado, incluida Televisión Nacional de Chile, Corporación Nacional del Cobre y Banco del Estado de Chile, y a todas aquellas sociedades en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento".

El Ejecutivo repite la fórmula de traspaso de trabajadores desde honorarios a la contrata de este año, poniendo un límite de 8.000 transferencias.