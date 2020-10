Presupuesto 2021: crecen aportes de Codelco, pero se desploman los de BancoEstado y los puertos

Macro

Este año, Hacienda solicitó a las empresas portuarias el 100% de las utilidades acumuladas para disponer de fondos para la pandemia.

Cada año, el análisis de la partida del Tesoro Público del proyecto de Ley de Presupuestos concentra la atención de los parlamentarios. Primero, porque contiene un mayor detalle respecto de los ingresos y gastos que realizará el sector público; y segundo, porque es una fuente de recursos para negociar reasignaciones en las etapas posteriores de trámite, como en la Comisión Mixta.

De hecho, es fuente de información del aporte de las empresas del Estado en el ejercicio presupuestario, tal como quedó consignado en una presentación que realizó el subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez, en la primera subcomisión.

El documento detalla que Codelco le transferirá recursos por US$ 1.662 millones al Fisco en 2021, un alza de 28% en comparación a los US$ 1.298 millones que se prevén para 2020.

La cifra se compone de US$ 1.617 millones en excedentes y US$ 43,8 millones en impuestos a la renta.

Según explicó Martínez ante los senadores y diputados, la mejoría se explica principalmente por el mayor precio del cobre pronosticado para el próximo año, que pasa de US$ 2,70 la libra promedio este año a US$ 2,88 por unidad en 2021.

Y si bien el aporte será el más alto en los últimos tres años, estará lejos del peak registrado a inicios de la década pasada, cuando en pleno súper ciclo de las materias primas la estatal le transfería anualmente alrededor de US$ 6.000 millones a las arcas públicas (ver gráfico).

Puertos y BancoEstado

En contraposición, la Dipres también dio cuenta del aporte del resto de las empresas estatales en el período, principalmente los puertos y BancoEstado.

De esta forma, los excedentes de este grupo de empresas totalizarán apenas US$ 119 millones ($ 95.551 millones) el próximo año, una caída de 56% respecto de este año.

El conjunto de las diez compañías portuarias estatales (Antofagasta, Arica, Austral, Chacabuco, Coquimbo, Iquique, Puerto Montt, San Antonio, Talcahuano-San Vicente y Valparaíso) le reportará al Estado excedentes por US$ 28 millones en 2021, una baja de 55%.

Conforme a lo expuesto por Martínez, esto se debe a que este año el Fisco le solicitó a los puertos la totalidad de las utilidades acumuladas. Esto, como parte del esfuerzo para liberar recursos para enfrentar la pandemia. Mientras que para 2021 se les permitirá retener parte de sus ganancias.

Una situación similar ocurre con BancoEstado, que este año transferirá recursos por US$ 208,7 millones, pero cuyo aporte caerá a US$ 91,3 millones en 2021, cuando se le permitirá también contar con una proporción de sus utilidades.

La partida del Tesoro Público también considera gastos del Fisco en las empresas estatales. Así, contempla transferencias por US$ 7,8 millones para Enami (un alza de 14,4%); y US$ 69 millones para ENAP (caída de 7,6%).

A esto se le agregan fondos para la compra de acciones y participaciones de capital en el Fondo de Infraestructura (US$ 41,6 millones), Metro (US$ 148 millones) y BancoEstado (US$ 489 millones).

Uso de fondos soberanos

En línea con el acuerdo del plan de emergencia del 14 de junio, el Fisco utilizará parte importante de los fondos soberanos en el ejercicio venidero: usará US$ 2.763 millones del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para realizar pagos del Pilar Solidario, y US$ 1.246 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) para solventar gastos de la emergencia y el déficit fiscal.

Al considerar el FEES, el FRP y los otros fondos soberanos, los activos financieros del Tesoro acumularán un 5,6% del PIB en 2021, un mínimo histórico y lejos del 17,1% del PIB que registraban en 2008.