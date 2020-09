Presupuesto: Briones advierte a los parlamentarios que deben tener “plena conciencia” que cambios no implicarán elevar el gasto total

Macro

El ministro de Hacienda señaló que dado que el monto total ya está acordado, la discusión en el Congreso se centrará en cómo se distribuyen los fondos y no en elevarlos.

Un rayado de cancha hizo este miércoles a primera hora el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego que anoche en cadena nacional el Presidente de la República, Sebastián Piñera, revelara los ejes del Presupuesto 2021 que se debatirá en el Congreso.

“Si en esta discusión me van a decir, como por ósmosis, como siempre se ha hecho que en realidad aquí donde hay 90 tiene que ser 100, y me da lo mismo que el propio servicio haya hecho un esfuerzo de priorizar, tenemos que tener plena conciencia que si me llevan de 90 a 100, esos 10 que iban al fondo de PYME, o de cultura, o las prioridades que hemos identificado, no van a ser posibles”, fue el mensaje que envió el secretario de Estado en conversación con Radio ADN.

El jefe del equipo económico sustentó esta advertencia en que la propuesta ya está enmarcada en su monto total con lo que se acordó con la clase política que gastará el Fisco en 2021.

A ello se suma el ejercicio que hizo durante meses con todos los ministerios para que en base a un supuesto de recorte presupuestario redefinieran las prioridades de gastos en aquellos programas clave durante el período. Es así como cada repartición distribuyó un 90% del total liberando ese diferencial para reinvertir en sus prioridades o bien para destinarlos a otras carteras.

Sobre el déficit fiscal efectivo que para 2021 está en 4,3% del total del Producto Interno Bruto (PIB), Briones manifestó que esa deuda habrá que pagarla y afectará a las generaciones futuras.

Explicó que este mayor gasto para hacer frente a la pandemia fue solventado en parte con los ahorros del Fisco y con deuda por US$ 13 mil millones.

Con ello, sus cálculos implican que cada chileno asumió en promedio $530 mil como parte de ese mayor endeudamiento que hay que pagar.

Las vías, comentó, son subiendo ingresos o bajando gastos. Ante esto, adelantó que “habrá que subir los impuestos probablemente en algún momento del mañana para financiar esa deuda”.