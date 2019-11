Presupuesto: Briones dice que no hay más recursos y advierte que país está "secuestrado" por delincuentes y narcotraficantes

Macro

En la comisión mixta por el Presupuesto 2020, el ministro de Hacienda aseguró que si no se avanza en una agenda de seguridad consensuada, "nada de lo que hagamos servirá".

Una dura presentación realizó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al inicio de la comisión mixta que analiza las controversias entre la Cámara y el Senado por el Presupuesto 2020, advirtiendo del impacto que la violencia tendrá en la economía y cerrando la puerta a nuevos recursos para destrabar el despacho del erario.

La autoridad aseguró que la situación fiscal es "tremendamente compleja", por lo que "hay que entender las restricciones que tenemos".

"Debemos tener una discusión de largo plazo sobre cómo estamos gastando, de programas y partidas que se pueden manejar de manera distinta", manifestó.

En esta línea, advirtió que la situación de seguridad es "grave", ya que el país está "secuestrado" por "grupos delincuenciales" y "narcotraficantes", que "no están interesados" en la Constitución, en un aumento en las pensiones o en el incremento en el per cápita para las instituciones públicas de salud.

"Lo que tiene trancada a la economía de este país no son las demandas sociales masivas ni pacíficas que vimos con 1 millón y medio de personas. Lo que tiene paralizado a este país es el secuestro por grupos delincuenciales, narcotraficantes, que no están interesados en el per cápita, la gente a la que le interesa el per cápita en salud no va a quemar hospitales, no están interesados en una ciudad más integrada, la gente a la que le interesa una ciudad más justa no va a quemar el Metro. Lo que tiene trancada a la economía es no poder operar con cotidianidad. Si no somos capaces de avanzar en una agenda de seguridad consensuada, nada de lo que hagamos va a servir", advirtió la autoridad.

En respuesta a esto, a la salida de la primera parte del debate en la comisión, el presidente de la instancia el senador (PPD), Ricardo Lagos Weber, dijo valorar la mirada franca del ministro. Agregó que para avanzar en esa dirección se deben dar señales a la ciudadanía sobre un cambio en la agenda social de manera rápida para que "lo sientan los chilenos".

En ese contexto reiteró lo importante de alcanzar un acuerdo en el tema pensiones junto con tener a fines de enero claridad de la manera en que se hará efectivo en junio la rebaja del 50% en el pasaje de transporte a nivel nacional para el adulto mayor. A ello sumó la iniciativa tributaria la que resumió en que "van a pagar más, los que les va mejor".

El senador de oposición espera que al hacer esto evidente a la ciudadanía se puedan lidiar y aislar de mejor manera a los violentistas.

Negativa a cambios

En la conversación con los senadores y diputados que integran la mixta, el ministro cerró la puerta a modificar lo acordado en el Senado en materia de pensiones, per cápita en salud y otros temas.

"No hay una variación respecto a lo que se discutió ayer (en la Cámara). No disponemos de más recursos", señaló tajante Briones ante la consulta de los legisladores sobre el espacio para negociar tras el rechazo de la Cámara a 18 puntos despachados por el Senado.

"Todos hemos actuado en buena fe y es fundamental que se honre la palabra empeñada", señaló el secretario de Estado respecto al "marco de entendimiento" alcanzado la semana pasada en la Cámara Alta.

Asimismo, Briones señaló que con los ajustes y el mayor gasto en los tópicos ya señalados, la expansión del aparato estatal se acercará al 4,5% el próximo año, desde el 3% que consideraba el Presupuesto inicial presentado el 26 de septiembre pasado. La inversión pública, en tanto, crecería 7,8% el próximo año.