Presupuesto: diputados ponen a prueba muñeca política de Briones y cuestionan acuerdo social

Problema administrativo implicó que la Sala analizará el erario recién el lunes, mientras que una comisión mixta sesionará el martes, el último día de plazo para despachar el Presupuesto.

El acuerdo presupuestario alcanzado por el gobierno con los senadores de oposición y oficialistas la madrugada del jueves está en entredicho.

Pasadas las 10 am, la Sala de la Cámara de Diputados se aprestaba a iniciar la votación del erario, pero el titular de la Corporación, Iván Flores, advirtió que debido a que el despacho desde el Senado ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, la Cámara Alta recién tendría listo el informe el lunes a las 8 de la mañana. Así, la votación se postergó para la tarde de ese día.

Dicho incidente fue la oportunidad para que varios diputados mostraran sus críticas al acuerdo alcanzado con los senadores, anticipando inclusive un rechazo si no hay mejoras en temas como el aumento de 50% en las pensiones básicas solidarias (PBS) y el incremento del per cápita en salud.

El jefe de bancada de la DC, Gabriel Ascencio, le pidió a Flores preparar “una respuesta” al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificando de “injurias” lo que habría señalado el jueves, cuando aseguró que la Cámara habría actuado con liviandad al aprobar una indicación de la diputada Ximena Ossandón (RN) que aumentaba en 50% la PBS, algo abiertamente inconstitucional.

“Le ruego también que le exija al ministro que se empiece a presentar en esta Sala cuando discutamos los temas que tienen que ver con su cartera. Es una vergüenza que prefiera al Senado, en una actitud casi clasista y que trate a esta Cámara de Diputados de la forma como lo hace”, lanzó Ascencio, sacando aplausos de sus pares. Flores retrucó calificando las palabras de Briones de “despectivas” .

El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, definió como un “acuerdo a medias y un mal acuerdo” lo pactado en la Cámara Alta. Y lanzó: “Hay que dar una señal clara en adultos mayores. El lunes vamos a rechazar esto porque esperamos que se haga un esfuerzo mayor en pensiones y en per cápita de salud”.

Luego vino el turno del PS Marcelo Díaz, quien fue inclusive más duro: “Este acuerdo no nos alcanza, me parece insuficiente, no va a ser respaldado -espero yo- por nuestra bancada. Quiero que le pida al ministro de Hacienda que se apersone en el debate en la Cámara de Diputados porque aquí la negociación comienza de cero, el acuerdo que suscribió el Senado vale para el Senado y aquí el acuerdo va a ser en otros términos porque no estamos de acuerdo en avalar un acuerdo social a medias”.

La diputada Ossandón, por su parte, valoró el “esfuerzo” realizado por el gobierno en el trámite en el Senado, especialmente en materia de pensiones. “Siendo coherente, yo votaría a favor del paquete acordado en el Senado. Lo importante es que los temas del adulto mayor se hayan puesto sobre la mesa”, recalcó.

Guillermo Ramírez, de la UDI, calificó de “histórico” el acuerdo por pensiones, con un “esfuerzo inmenso del Estado”, por lo que es una “buena noticia, ya que el acuerdo viene aparejado con otros beneficios”.

Los timoneles se pronuncian

En el marco de una reunión con representantes de organizaciones sociales, los presidentes del PPD, Heraldo Muñoz; de RN, Mario Desbordes; de la DC, Fuad Chahin; y del PR, Carlos Maldonado, abordaron el tema, con matices.

“La bancada de Renovación Nacional va a ratificar el acuerdo al que se llegó anoche, estamos conformes, aunque siempre uno quisiera más”, sentenció Desbordes.

Mucho menos enfático fue el líder de la falange: “Es un poquito más respecto a lo que veníamos conversando con el gobierno, entonces sin duda es valorable, pero no le puedo decir cómo van a votar nuestros diputados, porque tengo que conversarlo con ellos”.

Muñoz calificó el convenio como “apenas un primer paso”, que si bien valoró, recalcó que “no da cuenta de las demandas ciudadanas todavía”.

Por último, Maldonado manifestó que “hay que agregar muchas cosas, así es que esperamos que de aquí a que llegue a la Cámara de Diputados hayamos logrado un acuerdo político con el gobierno sobre una agenda social”.