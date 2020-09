Presupuesto entra en semana clave y Hacienda busca extender las medidas de austeridad

Macro

Cartera cerrará por estos días los ejes de la iniciativa, en medio de un marcado debate sobre la eficiencia y revisión de programas estatales.

En la fase final está el diseño del proyecto de Ley de Presupuestos 2021, cuyo contenido se cerrará esta semana con miras a ingresarlo a la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, plazo límite fijado por la Constitución. Así lo señalan fuentes cercanas a la iniciativa, que dan cuenta de que en las últimas cuatro semanas se ha acelerado el trabajo, con reuniones entre las autoridades de Hacienda y los distintos ministerios y servicios para cerrar los detalles, así como abordar la metodología “Base Cero” y la evaluación de casi 700 programas estatales, que podría implicar eliminar o fusionar algunas iniciativas.

Esta semana, el ministro Ignacio Briones y el titular de la Dipres, Matías Acevedo, junto a sus equipos técnicos, concretarán las últimas reuniones en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera de cara a la puesta en escena del erario.

En Palacio trabajan bajo la premisa de presentar al país, vía cadena nacional, los ejes de la propuesta la noche del miércoles 30, para que luego Hacienda ahonde en los detalles en conferencia de prensa el jueves 1 de octubre. En dicha jornada se darían a conocer las prioridades presupuestarias y las partidas que más aumentan y reducen su gasto para el próximo año.

Así, el lunes 5 se convocará a la comisión mixta de Presupuesto para conocer el Estado de la Hacienda Pública, donde el Gobierno expondrá los supuestos de PIB, precio del cobre y déficit fiscal que sustentan el erario.

En la misma sesión se dará a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP), documento que profundizaría en las evaluaciones de programas y la explicación del diseño metodológico de “Base Cero”.

Que cada peso rinda

El Gobierno ha recalcado que el erario del próximo año tendrá un foco en la reactivación económica y el empleo, y que el nivel de gasto será similar al de este ejercicio, período en el que los desembolsos aumentarán más del 11%. Aquello va en línea con el acuerdo por el plan de emergencia por hasta US$ 12.000 millones del 14 de junio.

En este escenario, en el Ejecutivo analizan extender las medidas de austeridad que comenzaron a aplicarse en abril con un instructivo que restringe los gastos en contrataciones, viáticos, horas extra, compras de bienes y servicios de consumo, viajes al exterior, desembolsos en ceremonias, representación y protocolos, entre otros.

Fuentes aseguran que lo que se busca es que el gasto se concentre en ítemes que impulsen la reactivación económica y se generen ganancias de eficiencia al alero del “Presupuesto Base Cero”.

Sube temperatura por programas

Los resultados del monitoreo de la oferta programática del aparato estatal continúan generando polémica. Ayer en radio Duna, el ministro Briones hizo un llamado a la oposición a no caer en “prejuicios” y dejar de discutir sobre la eficiencia en el aparato estatal: “Tenemos que sacarnos de la cabeza que el Estado es una agencia de empleo”.

Aquello fue rebatido por el senador PS de la comisión de Hacienda, Carlos Montes: “Hemos tenido un acceso limitado al resultado y la explicación de las evaluaciones. Me preocupa que el proceso ha sido poco reflexivo y ha habido poca transparencia”.

El coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, cree que con la restricción actual de recursos se debería avanzar con mucha “mayor decisión” en la eliminación o fusión de programas mal evaluados. “Si no disminuimos el gasto en áreas que no rinden, entre otros efectos, seguiremos teniendo una deuda creciente y no se podrá controlar el déficit fiscal”, advierte, proponiendo también “racionalizar” desembolsos en bienes y servicios de consumo, además de disminuir costos en las inversiones y las compras públicas.

La directora del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, tiene la “esperanza” de que los parlamentarios “se abran a un mínimo de repriorizaciones del gasto en programas, exigiendo a la vez una reforma presupuestaria de verdad que incluya varias modernizaciones necesarias”, lo que implicaría concordar entre el Congreso y Hacienda “un sistema de medición del desempeño del gasto en programas con consecuencias claras, y datos de mayor calidad”.

Bajo la óptica del también investigador del Observatorio, Manuel Henríquez, será “importante validar a nivel ciudadano” los problemas que buscan solucionar los programas estatales, y empezar a definir metas para cada uno. “Así, podríamos generar paraguas estratégicos que conduzcan las prioridades del Estado en los distintos ámbitos de acción, en vez de avanzar con el gasto en programas sin rumbo, como se hace actualmente”.

El economista de Chile21, Eugenio Rivera, pone el foco sobre la metodología de análisis empleada por el Ejecutivo: “Hablar de eficacia, eficiencia y focalización sin contar con una evaluación de impacto, me parece poco serio”.

Macarena García, economista senior de LyD, considera que una mala evaluación es una “luz amarilla”, que indica que “alguna modificación hay que implementar respecto de ese gasto. Esta modificación puede ser cerrar, fusionar con otros proyectos, modificar el diseño o la implementación”.



Resultados de evaluaciones