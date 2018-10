Programas con bajo o mal desempeño casi no aumentan recursos en 2019

Macro

Iniciativas con buena calificación incrementaron sus fondos en más de 90%.

Las propuestas con calificación “media” vieron una caída de 9% en su presupuesto para 2019. Aquí caen proyectos como Intervención y/o Control de la Población Penada (Justicia), además de algunas del Mineduc como Me Conecto para Aprender, Programa de Apoyo a la Retención Escolar (Pare), Bono por Esfuerzo Escolar y Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, entre otros. También contempla el Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud.

El director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, informó ayer que las iniciativas con bajo o mal desempeño casi no incrementaron sus fondos en el período. De hecho, las iniciativas mal evaluadas redujeron 1% sus recursos para el próximo año. Entre estos, está la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (Educación), el Programa Desarrollo Local (Agricultura), Chile Indígena (Conadi), el Plan de Ingreso de Especialidades Médicas (Salud) y el Plan Nacional contra el Narcotráfico (Interior).

[an error occurred while processing the directive]