Protestas ponen en entredicho la agenda del Ejecutivo y Presidente Piñera se abre a cambios en sus reformas

Macro

Mandatario convocó para hoy a los presidentes de partidos oficialistas y de oposición a una reunión para la “unidad nacional”. Dijo que se analizarán cambios a las pensiones, tarifas de servicios básicos y salud, entre otros.

Las protestas que se han desatado en Santiago y en regiones continúan afectando la normalidad de las actividades a nivel país. El último balance disponible al cierre de esta edición daba cuenta de 11 fallecidos, mientras que se ha cifrado en más de 400 las personas detenidas a lo largo del país.

El conflicto social fue el principal tópico de análisis ayer en el Comité Político en La Moneda encabezado por el presidente Sebastián Piñera con los líderes de los partidos oficialistas.

En la instancia, se anticipó que se deberá "dar una nueva mirada a la agenda social" del gobierno. Esto, comentan fuentes al tanto, implicaría un rediseño de las prioridades legislativas del gobierno, en las que los proyectos de reforma tributaria, pensiones y reducción de la jornada laboral con flexibilidad tienen un rol clave.

A las 20:30 horas, el Presidente Piñera se dirigió nuevamente al país y anunció que convocó para hoy a los presidentes de los partidos del oficialismo y la oposición "para poder avanzar a un acuerdo social que nos permita acercarnos".

Senadores de oposición reaccionaron ayer a los dichos del Presidente durante la madrugada del domingo.

El mandatario adelantó que trabaja en un conjunto de medidas para potenciar las pensiones, bajar los precios de los medicamentos, reducir las listas de espera y mejorar la calidad de la salud, así como implementar un seguro catastrófico para controlar el gasto de las familias.

También dijo que se analizan fórmulas para mejorar los salarios, regular las alzas de los servicios básicos y peajes, entre otros puntos.

Mirada oficialista

Antes, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, planteó que luego de escuchar las demandas de las personas "se debe dar una nueva mirada de la agenda social para garantizar las necesidades de la sociedad".

El timonel de RN, Mario Desbordes, señaló que "la gente nos pide que conversemos, que lleguemos a acuerdos, así que más que congelar la agenda debemos seguir trabajando" en los proyectos en curso.

Dijo que la mesa de diálogo con otros sectores y actores será convocada una vez que se supere la emergencia y se normalice el orden público.

Más categórico fue el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, quien dijo a CCN Chile: "Estoy completamente disponible a desechar la reintegración, separar reforma tributaria para subir pensiones ya... bajar dieta parlamentaria, por supuesto que sí" .

La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que si bien entiende las demandas de la ciudadanía, hay una agenda que permite mejorar la vida de un gran número de personas, como el proyecto que aumenta las pensiones y que espera se acelere su aprobación en el Congreso.

Sobre algún ajuste en el equipo ministerial, la secretaria de Estado señaló que "no ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del Presidente.".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que "ya llegará el momento" para conversar de potenciales ajustes al proyecto de modernización del sistema tributario.

"En este momento estamos abocados a la normalización de nuestra economía, a tratar de apoyar en la mejor manera posible a las personas y a lograr reducir el efecto, porque indudablemente esto va a tener un efecto en la economía", dijo.

Oposición aumenta presión

Ayer, los senadores de oposición y los presidentes de partido anunciaron su disposición a dialogar sobre una nueva agenda social, solicitando al gobierno desechar la integración de la reforma tributaria.

"La reintegración tributaria murió y que hay que utilizar esos recursos para invertir en los cambios sociales que son necesarios, por ejemplo el control al (precio) de los medicamentos", dijo el timonel del PPD Heraldo Muñoz.

El senador socialista Carlos Montes, fue categórico en que las reformas tributaria y de pensiones "son inadecuadas para lo que el país necesita y el gobierno debe replantearse frente a eso". El senador DC, Jorge Pizarro, enfatizó que "las prioridades de la agenda política deben cambiar hacia un eje más social, en el que se prioricen los recursos fiscales para satisfacer las necesidades de las personas más vulnerables".

Sube presión por reforma tributaria y oficialismo analiza cambios a integración

El proyecto de reforma tributaria vive días claves. Si bien durante las últimas semanas parlamentarios oficialistas habían presionado por revisar el corazón del proyecto -la integración del sistema-, lo cierto es que la situación se ha profundizado con las protestas que han azotado al país.

Así, ayer se sucedieron varios intercambios entre senadores opositores y oficialistas con el equipo político del Ejecutivo, anticipándoles la posibilidad de que el proyecto deba sufrir modificaciones, inclusive en la reintegración del sistema. Sin embargo, aquello se definiría en la mesa transversal que convocará el presidente Piñera en los próximos días.

Ayer, senadores opositores le solicitaron al Ministerio de Hacienda retirar el proyecto y centrarse en una agenda social, mientras que parlamentarios de RN y la UDI en privado analizaban la posibilidad de abrirse a modificaciones a la integración del sistema. "Habrá que analizar todos los temas con responsabilidad", dijo el timonel de RN, Mario Desbordes, quien reconoció ayer a La Tercera PM conversaciones con la oposición para avanzar en una reforma sin integración.

Empresarios y CUT llaman a sus asociados a reuniones extraordinarias

Las jornadas de violencia que han afectado a Santiago -y algunas regiones- han generado que tanto los gremios empresariales como algunas organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), convoquen a sus diversos socios y dirigentes a citas extraordinarias hoy para analizar la situación.

Hoy a las 8.00 hrs en su sede ubicada en Monseñor Sótero Sanz, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunirán los presidentes de las seis ramas que la conforman.

La cita será liderada por el titular de la instancia, Alfonso Swett, y se espera que los representantes del mundo gremial analicen la situación por la cual está pasando el país y se definan pasos a seguir.

Un par de horas más tarde, a las 11, la CUT replicará la estrategia, ya que a esa hora están convocados a una asamblea general todos los dirigentes de la multisindical.

En la jornada, que será liderada por la timonel Bárbara Figueroa, los trabajadores analizarán el estado de emergencia decretado por la autoridad, además del llamado a movilización para el miércoles.

Se retrasan votaciones de pensiones y reducción de jornada a 40 horas

Para este jueves estaba agendada la votación de la reforma previsional en la Sala de la Cámara de Diputados. Sin embargo, dada la situación de conflicto social, fuentes cercanas al gobierno indicaron que no se realizará durante los próximos días. De esta manera, la votación se retrasaría al menos una semana, ya que la próxima es distrital. Fuentes de la industria manifestaron que el gobierno cambiaría su estrategia en la discusión y se abriría a una reforma más amplia.

Situación similar se daría con el proyecto que reduce a 40 horas la jornada laboral, el que si bien se votaría mañana, aún no aparece la citación en la web de la Cámara.

En tanto, el presidente de la CNC, Manuel Melero, manifestó que partir con imposiciones el diálogo "no corresponde, lo que tenemos que hacer es estar abiertos a comprender el punto de vista del contrario, y sobre esa base ir adoptando acuerdos. Tampoco puedo decir que no se hable sobre las 40 horas, hay que partir de cero, empecemos a conversar bien todos los temas, y veamos los puntos de vista para llegar a un acuerdo".