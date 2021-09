Próximo Gobierno enfrentará un escenario de restricciones fiscales y un bajo crecimiento

Macro

Mayores gastos comprometidos redujeron casi a la mitad las holguras entre 2022 y 2025 respecto a lo estimado por la Dipres en julio.La expansión del Producto en los próximos cuatro años se ubicará por debajo del 3%.

En la jornada de ayer se cumplió el último hito de la presentación de la Ley de Presupuestos, con la entrega del Informe de Finanzas Públicas (IFP) de parte de la directora de Presupuestos, Cristina Torres, en el que la cartera no solo explicó los detalles del escenario que sustenta el erario para el próximo año, sino que también entregó una proyección del panorama para los próximos años.

Una información que cobra aún más relevancia considerando el ambiente electoral. Dado lo anterior, el informe consolidó la perspectiva de un menor espacio de gasto que heredará la próxima administración una vez superada la emergencia sanitaria.

Es que los niveles de holguras fiscales para el período 2022-2025 (que abarca al siguiente gobierno) se redujeron fuertemente en relación al IFP del segundo trimestre de este año, pasando de US$ 15.188 millones hace tres meses a US$ 8.642 millones en el nuevo escenario.

Según detalló Torres a la comisión especial mixta de Presupuestos, las cifras se desglosan en US$ 3.115 millones para 2023, US$ 3.776 millones para 2024 y US$ 1.751 millones para 2025.

En 2022 no se contemplan holguras de gasto, mientras que en 2026 se estiman holguras negativas por US$ 1.393 millones.

El cálculo se basa en la diferencia entre el nivel de gastos comprometidos por el sector público (que considera leyes permanentes y proyectos de ley en trámite, incluidas sus indicaciones) y los desembolsos compatibles con la meta de reducción del déficit estructural.

De hecho, los gastos comprometidos por el sector público aumentaron respecto al IFP de julio para cada uno de los años proyectados.

El ejercicio toma como supuesto que la próxima administración mantendrá el compromiso de recortar en un punto del PIB por año el saldo negativo. Eso sí,al presentar el decreto con las bases de su política fiscal, al asumir el nuevo gobierno puede optar por un objetivo menos exigente en sus cuatro años de gestión.

Bajo crecimiento

Otra de las novedades del IFP que entregó Torres a diputados y senadores es el escenario de proyecciones macro para el período 2022-2026, dando cuenta del panorama económico que enfrentará la próxima administración.

Luego de recortar desde 2,9% a 2,5% la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el próximo año, el Ejecutivo también degradó desde 2,8% a 2,5% la perspectiva para 2023, mientras que la aumentó en una décima para 2024 a 2,8%, en cuatro décimas para 2025 a 2,9% y por primera vez proyectó el 2026, esperando un avance del Producto de 3%.

De esta manera, el crecimiento promedio en la próxima administración se ubicará en 2,7%, según prevé la Dipres.

Más deuda

Otra de las perspectivas que incluye el reporte es la estimación de deuda bruta para los próximos años, dando cuenta de una estabilización entre 2025 y 2026.

Luego de cerrar en 2022 representando el 37,5% del PIB, Dipres espera que dicho ratio suba a 39,3% un año más tarde y a 39,6% en 2024 y 2025, reduciéndose a 38,6% el ejercicio 2026.

El mensaje presidencial del erario, que ingresó ayer a la Cámara de Diputados, considera una autorización del Fisco para endeudarse por hasta US$ 21.000 millones el año venidero, entre nuevas emisiones y amortización de deuda vigente, monto similar al solicitado en el Presupuesto aprobado para 2021.

Caída de los ingresos

Situándose nuevamente en 2022, el IFP entregó más información sobre los supuestos detrás del erario.

El Ejecutivo prevé que los ingresos totales del Gobierno Central caerán un 7% el próximo año.

Aquí destaca la disminución de 8,7% real anual proyectada para los ingresos tributarios netos, ante la caída estimada de 11,1% real anual para los ingresos tributarios de resto de contribuyentes, lo que es parcialmente compensado por el incremento de 22,6% real anual de la tributación de minería privada.

De esta forma, se normaliza el crecimiento de los ingresos estatales, que avanzarán un 33,1% en 2021.

A su vez, Dipres prevé que el gasto fiscal crezca un 32,1% este año, 4,8 puntos porcentuales superior a lo esperado en el IFP anterior.