Recitando el poema "Cementerio de Punta Arenas" de Enrique Lihn, comenzó el presidente electo, Gabriel Boric, su exposición ante el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022, haciendo referencia a uno de los temas que se espera aborde desde el comienzo de su gestión: la desigualdad.

"Nuestro actual status quo frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social", sentenció el futuro mandatario, y afirmó que si de la mano del proceso constituyente el país no avanza en soluciones materiales "no habremos solucionado las causas que nos llevaron al estallido social".

El futuro jefe de Estado también afirmó: "Mis palabras respecto a la gradualidad y a la responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta, sino una convicción profunda". A quienes han hablado de que hubo un Boric en primera vuelta y otro en segunda respondió tajantemente: "Soy el mismo". Y agregó: "Mis convicciones siguen intactas, y yo he ido aprendiendo en el correr de mi trayectoria que todo cambio, toda transformación, se sostiene en base a lo que se hizo antes y que ningún cambio importante y estructural se logra de la noche a la mañana".

"Las finanzas públicas hoy día en Chile están estresadas", dijo, y afirmó que su gobierno tendrá tres objetivos económicos clave en 2022: fomentar un crecimiento económico basado en estimular la inversión, recuperar los empleos formales que han quedado rezagados por la pandemia -sobre todo de jóvenes y mujeres-, y hacerse cargo de la crisis climática.

"Sostenibilidad ambiental y sostenibilidad fiscal son dos caras de la misma moneda. Así como no podemos depredar hoy la naturaleza que le daremos a quienes hoy son niñas y niños, tampoco podemos endeudarnos de manera irresponsable con cargo a la capacidad de gasto de futuras generaciones", dijo el presidente electo.

Por esto, se comprometió a mantener la meta de un déficit estructural en torno al casi 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que establece la Ley de Presupuesto de este año, y señaló que los nuevos gastos que lleve adelante su gobierno se financiarán con los fondos de libre disposición del erario y de las "múltiples flexibilidades" que entrega la ley al Ejecutivo para la reasignación de recursos.

"La mantención de la meta de este déficit estructural no solo es deseable para contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas, sino que también estaremos contribuyendo a la reducción de las presiones inflacionarias", dijo, y detalló que a partir de 2023 su gobierno va a iniciar una reducción gradual del déficit estructural, para lo que es "fundamental" llevar a cabo una reforma tributaria.

En un guiño al presidente de la CPC, Juan Sutil, destacó que el empresario haya mencionado el punto en su discurso, y dijo que "una reforma tributaria tiene que ser conversada, tiene que ser en beneficio de todo los chilenos, tiene que apuntar hacia mayor equidad, y por lo tanto no puede verse como una confrontación entre buenos y malos".

"Lleguemos a un acuerdo que sea bueno para el país, que por un lado proteja la inversión y por otro avance hacia una sociedad más justa", defendió.

El presidente electo también aseguró que enfrentar los desafíos de la sociedad de manera fiscalmente responsable requiere aumentar los ingresos permanentes, y planteó que, debido a la alta desigualdad, este "esfuerzo adicional" debe venir de las personas de más altos ingresos y patrimonio. Lo que propone es avanzar hacia un marco "más parecido" a los países de la OCDE, tanto en recaudación como en progresividad.

"Esta reforma tributaria no debe ser vista como una reforma tributaria de nuestro gobierno ni como un enfrentamiento entre clases sociales. Esta reforma debe verse como un nuevo pacto fiscal que sea producto de un diálogo social amplio, cuyos cambios sean duraderos y estables en el tiempo", afirmó.

Y recordó que, con los recursos adicionales que pretende recaudar esta reforma fiscal, el objetivo es construir un país más equitativo, cohesionado, con una mejor educación, más productivo y protagonista en la respuesta a la crisis climática. "Las y los invito a ser parte activa y constructiva de estos desafíos que vamos a enfrentar como sociedad", dijo a los empresarios presentes y a quienes se conectaron de manera remota a Enade.

"Se requiere un esfuerzo que vaya más allá del gobierno de turno, no puede ser un esfuerzo partisano. Los mejores ejemplos de cuando sociedades salen adelante es cuando se unen, y yo voy a insistir en ese discurso aunque algunos les moleste", dijo Boric entre aplausos del público, que también recibió al abordar la importancia de la responsabilidad fiscal y cuando aseguró que "los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir".

"Decisiones de última hora"

El futuro mandatario defendió que es posible plantear diferencias de manera constructiva, y aprovechó la instancia para hacer ciertos reparos a la saliente administración Piñera. "Pareciera haberse hecho costumbre en Chile que cuando hay alternancia de coaliciones políticas en el poder, en particular en el Ejecutivo, el gobierno saliente aprovecha sus últimas semanas post elección para realizar diversas modificaciones que comprometen no solo al gobierno entrante, sino al Estado de Chile, y a veces por muchos años", criticó.

La reciente licitación del litio, la designación de cargos de larga duración en instituciones como el Servel y la modificación de contratos en las reparticiones públicas fueron algunos de los ejemplos que dio Boric, y precisó que aunque Piñera puede no conocer todos los detalles de estas prácticas, "sí pueden evitar -y tienen la autoridad para evitar- que continúe".

"Quiero invitar a este gobierno y a toda la institucionalidad política a que convengamos en que no es deseable tomar decisiones de última hora, más allá de su legalidad", indicó.

El presidente electo también abordó el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y afirmó que lo que está ocurriendo "no es un capricho ni es tratar de dilatar para que no sea el Presidente Piñera quien firme".

Recordó que junto a su equipo le han presentado al gobierno un pool de alternativas de financiamiento, pensando principalmente en las exenciones tributarias, para poder tener una sostenibilidad haciéndose eco de lo que han planteado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y otros economistas.

"A mí sinceramente la competencia por quién pone la firma en cuestiones que son de beneficio para todos los chilenos no me interesa. Me interesa que logremos subir las pensiones para la mayoría de las chilenas y chilenos de manera sostenible y responsable en el tiempo", afirmó. Y agregó que si eso son capaces de lograrlo en estos días que quedan de enero y los primeros de marzo, "bienvenido sea".