Reforma tributaria: Larraín analiza compensaciones a la baja de impuestos a empresas

Macro

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comienza a rayar la cancha en lo que promete ser uno de los debates más acalorados del primer año de gobierno: la reforma tributaria.

El secretario de Estado enfatizó ayer que el proyecto será “neutro” desde el punto de vista fiscal, por lo que la baja de impuestos tendrá un impacto “cero” en la recaudación total, dijo.

“Eso no significa que no podamos tocar ninguna tasa. Obviamente hemos dicho que vamos a tocar alguna tasa. Pero lo fundamental es que nos interesa simplificar mucho el sistema y dar certeza jurídica a los contribuyentes”, afirmó.

Consultado sobre si es el momento para bajar los impuestos corporativos, desde el actual 27% a un rango entre 25% y 24%, la autoridad aseguró que “la reforma es fiscalmente neutra, así que no se trata de una baja de impuestos. Pero eso no significa que no puedas tocar una tasa si hay compensaciones por otras partes”.

Las opciones en la mesa

Al interior de Teatinos 120 continúan trabajando en el texto, pero a su vez señalan que el mayor déficit estructural heredado de la saliente administración podría obligar a modificar los planes originales.

“Se han estudiado varias opciones, pero como el déficit es mayor al esperado, pueden abrirse muchas posibilidades,” comentan fuentes conocedoras del texto.

Una de las opciones en discusión es eliminar algunas exenciones contenidas en el Código Tributario para compensar una rebaja de impuestos. En total, el sistema contempla más de 160 deducciones y franquicias tributarias en sectores como salud, educación y vivienda. Dichos instrumentos le costaron al Fisco US$ 8.873 millones el año pasado, un 3,57% del PIB.

Otra opción -que gusta en el mercado pero que no contaría con la venia de Hacienda- es restituir las ventanas transitorias para la repatriación de capitales (que estuvo vigente en 2015 y que sumó US$ 1.500 millones a las arcas fiscales) y el impuesto sustitutivo al FUT histórico. Este último mecanismo recaudó más de US$ 2.000 millones entre enero de 2015 y abril de 2017.

“Ambos fueron grandes fuentes de ingreso para el Fisco y que pueden no haber sido aprovechados por todos quienes tenían la opción”, señala el director de Tax Advisory de Puente Sur, Ignacio Gepp.

Ricardo Walker, de Brent Abogados, calcula que aplicar una tasa del 5% a los recursos acumulados del FUT (que superan el PIB total del país), podría recaudar más de US$ 12.000 millones: “Además apuntaría a medidas como tributar sobre base retirada con reconocimiento del 100% del crédito por los impuestos pagados por la empresa, o beneficios como el antiguo 14 bis para las pymes”, dice.

El socio de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez, apunta a establecer un proceso de conciliación extraordinaria y automática para los juicios acumulados y atrasados en los Tribunales Tributarios. A 2017, dice, había 3.626 causas pendientes con cobros en discusión equivalentes a más de US$ 12.600 millones: “También se puede permitir de manera permanente que los contribuyentes puedan retirar anticipadamente los recursos acumulados en el antiguo FUT”.

Mientras que Lisandro Serrano, socio de Vial & Serrano, propone que las compensaciones corresponderían a otras medidas que “además incentiven la inversión y el crecimiento de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas”.

Ministro se reúne con el Consejo del Banco Central y enfatiza trabajo conjunto

Hasta Teatinos 120 llegó ayer el Consejo del Banco Central para darle la bienvenida oficial al ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Al encuentro asistieron el presidente del ente emisor, Mario Marcel y los consejeros Rosanna Costa, Joaquín Vial y Pablo García. El gran ausente de esta ocasión fue Alberto Naudon, recientemente ratificado consejero por el Congreso, ya que aún no asume en su cargo, puesto que como gerente de Estudios lidera el diseño del informe de Política Monetaria (IPoM) que se dará a conocer el próximo 21 de marzo.

Tras la reunión, Marcel señaló que "hemos venido con el Consejo del Banco Central para desearle al ministro de Hacienda éxito en su gestión y hemos aprovechado de revisar algunos de los temas y procesos institucionales en los cuales trabajamos el Banco Central y Hacienda".

El jefe de las finanzas públicas subrayó la disposición para que ambas instituciones

trabajen en un ambiente de colaboración y coordinación. "Es muy importante que

la autoridad monetaria converse con la autoridad económica de este país y que, de esa manera, podamos conducir mejor la política económica".

Estudio del anterior gobierno advirtió "baja empatía" de la población con la reforma de 2014

La aprobación de la reforma tributaria que impulsó el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue uno de los grandes temas en 2014. La iniciativa, que eliminó el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y subió de 20% a 27% los impuestos a las empresas, se aprobó en apenas seis meses y crispó los ánimos entre la anterior administración, la oposición y los empresarios.

El tema fue monitoreado por la Secretaría General de Gobierno (Segegob). En un informe encargado a la consultora Criteria Research, con fecha de enero de 2015, se advierte de dos "riesgos" para la implementación de la nueva ley tributaria. El primero apunta a los riesgos desde el "contexto social" en que se implementaba la iniciativa. En este punto, el reporte apuntaba a una "baja empatía" con la reforma debido a que "no hay una cultura tributaria" en el país y que hay un "foco en la capitalización individual".

"Se pone de manifiesto una crítica generalizada al Estado como ente gestor de los recursos, lo que genera una duda respecto del destino de los dineros recaudados. ¿Dónde van efectivamente esos dineros si yo no recibo ningún beneficio", consigna el estudio.

En esta línea, los consultados manifestaron que si bien las empresas pagarán más impuestos, terminarán "traspasando" sus costos a los consumidores. "Es una reforma tributaria que termina siendo contraria a su objetivo", se lee en el reporte.

Mientras que el segundo riesgo apunta al "relato" con el que se ponía en marcha la ley fiscal. Sobre esto, se detectó "ausencia de liderazgos" que logren reducir la complejidad y la incertidumbre que provocaba la reforma. Los consultados percibían que la reforma podría terminar aumentando la desigualdad: "Los afectados serán los mismos de siempre, la clase media, y los beneficiados serán los mismos de siempre, la clase política, los ricos y los pobres", se lee en una diapositiva.

El informe recabó la opinión de hombres y mujeres, en los grupos socioeconómicos BC1, C2, C3 y D, residentes en la ciudad de Santiago en 5 segmentos: dueños de pequeñas empresas, profesionales de clase alta, independientes, trabajadores de oficio y administrativos contables.