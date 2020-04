Regulador de AFP estudia cambios en el régimen de inversiones: más riesgo a fondo E está entre las opciones

Macro

Dar más libertad al fondo E para invertir en instrumentos de más riesgo y subir el límite de los activos alternativos, son parte de cambios en estudios.

Cuatro años a la cabeza de la Superintendencia de Pensiones (SP) cumplió Osvaldo Macías, quien cuenta que la mayoría de los funcionarios de la institución están operativos vía teletrabajo dadas las medidas que han adoptado ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. “Hoy (ayer) sólo somos tres personas en la oficina”, relata.

Pero los días han sido intensos, ya que al mando de la SP no sólo ha tenido que asegurar que se continúen pagando las pensiones, sino que también monitorear las inversiones de los fondos de pensiones para intentar evitar mayores pérdidas.

Justamente, en ese punto, Macías entrega antecedentes alentadores. “La actual crisis que partió con una pendiente muy profunda, ha tenido una recuperación al ritmo de los mercados mundiales y locales, donde cerca del 30% de lo perdido se ha ido recuperando”, asegura.

De hecho, expone que luego de un descenso brusco y más acentuado que el vivido en la crisis subprime “se han ido estrechado los márgenes” entre ese momento y ahora.

Y las cifras entre el 19 de febrero y el 8 de abril lo avalan. El fondo A aproximadamente llegó a perder 26,64% en el día 35 de la crisis y hoy va cede 18,42%. En el caso del B la caída fue de 17,08% y actualmente está disminuyendo 11,59%. Lo máximo que cedió el fondo C fue 17,08% y ahora lleva 11,59% de pérdidas.

En el caso de los fondos más conservadores, la situación es menos crítica. El D alcanzó a bajar 12,08%, lo que ahora es 9%; y el E, que alcanzó a perder 6,18%, actualmente desciende 4%.

- ¿Qué le podría decir a la gente que ha tenido pérdidas?

-Lo que más ha preguntado la gente en este período es por qué los fondos han caído y qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Lo que nosotros le podemos transmitir a las personas es que esta es una crisis planetaria, todos los mercados del mundo han sufrido los efectos de esta catástrofe. Podemos decir que los fondos de pensiones, están extraordinariamente diversificados, hoy se invierten en más de 50 países y en más de 600 emisores. Esto significa que cuando los mercados mundiales se empiecen a recuperar, los valores de los fondos de pensiones, también se van a recuperar.

Sabiendo el temor y angustia que hoy tienen las personas, recomendamos que no tomen decisiones apresuradas, se mantengan donde están en lo posible y esperar que esta pandemia pase.

- ¿Se está evaluando algún cambio al régimen de las inversiones?

- Las AFP han estudiado esto muy a fondo, piensan que esto es algo profundo pero transitorio y que se revertirá en algún momento. No están utilizando estrategias agresivas para enfrentar la situación, pero sí están revisando todos los días lo que sucede en distintos mercados.

Las administradoras han planteado algunas solicitudes que tienen que ver con darle un poco más de libertad al fondo E para tener instrumentos de mayor riesgo en este período. También hay otras solicitudes relacionadas con la cobertura obligatoria que hay con la inversión de algunos instrumentos extranjeros, que debiera flexibilizarse y han planteado que el límite de activos alternativos debiera ampliarse. No estamos preparando necesariamente una norma, pero -si se dan las condiciones- trataríamos de avanzar en algunos cambios de régimen de inversión probablemente. Es algo que estamos viendo y si se dan las condiciones vamos a avanzar para allá.

- En la línea planteada por las AFP...

- En la línea de que ojalá se puedan aumentar los límites de activos alternativos por una facultad del Banco Central.

Traspasos: 584 mil

- ¿Cómo se ha visto el movimiento de traspasos entre fondos?

- Entre el 18 de octubre y diciembre del año pasado, se cambiaron 330 mil afiliados de fondos. Sin embargo, lo que hemos visto ahora es mucho mayor, a contar del 19 de febrero y hasta el 8 de abril, se han movido 584 mil afiliados. Lo que vimos en la crisis social fueron movimientos bien extremos entre los fondos A y E, ahora hemos observado movimientos intermedios, desde el A, C y E. Ha habido mucho más movimientos, pero menos extremos.

Con este escenario, las AFP están preocupadas de tener liquidez suficiente para manejar las inversiones, en especial por los cambios de fondos.

- La semana pasada publicaron la nueva tasa de interés del retiro programado que subió a 3,5% ¿esto se hizo especialmente por la situación de ahora?

- No, tenemos una fórmula que se mantuvo. ¿Qué es lo que ocurrió? La volatilidad de los mercados hizo que la última semana de marzo se incrementaran fuerte las tasas de interés.

El hecho de cambiar la tasa implica inmediatamente que en el recálculo hay un aumento de pensión, porque la tasa lo que trata de hacer es determinar la rentabilidad futura que van a tener los fondos de pensiones. Cuando se estima que la rentabilidad a futuro va a ser más alta, entonces se hace un ajuste hacia arriba la pensión. Pero también hay un efecto que va en contra, el efecto de la cuenta y la cuenta tiene dos componentes: uno, la gente con retiro programado tiene doce pensiones durante el año, por lo tanto esas doce bajan su cuenta; pero también hay una rentabilidad y ésta no fue buena en doce meses anteriores, entonces eso juega en contra. La situación personal de cada uno va a depender de cómo haya variado su saldo y como haya variado su tasa. Pensamos que la mayor parte de ellos no va a sufrir ningún efecto negativo pero tampoco se descarta que alguno de ellos, seguramente una proporción menor, vaya a tener algún efecto que no debiera ser muy significativo.

Aglomeraciones en oficinas de la AFC:

"No había un manejo óptimo de las filas"

En las últimas semanas, se vieron largas filas afuera de las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y las reacciones no tardaron en llegar. El superintendente Macías reconoce que en un principio no se manejó de la mejor forma, pero advierte que hubo varias razones detrás de la alta concurrencia a las sucursales.

"Es multifactorial lo que ocurrió con la AFC. Por ejemplo, yo estuve en la sucursal ubicada en Teatinos y es un lugar al que pueden entrar entre 100 y 150 personas en condiciones normales, pero en la situación actual no es posible. Por lo tanto, la cantidad de gente que entra es muy reducida, lo que genera filas", explica.

Pero también señala que la Ley de Protección al Empleo provocó altas expectativas. "Mientras se estaba tramitando el proyecto, la gente empezó a llegar a las oficinas", dice.

No obstante lo anterior, el superintendente reconoce que hubo algunos temas en la página web de la AFC que "no estaban bien afinados, que no hacían que fuera fácil pedir un beneficio por internet. Hoy, si bien es cierto que la AFC paga el 93% de sus beneficios de forma no presencial, no lo tenía para la solicitud de beneficios. Es decir, se podía hacer en el sitio web pero era complejo".

Macías señala que se cambió el sistema por uno mucho menos complejo y hoy un 30% de los beneficios se está haciendo por internet y esperan que se llegue al 100%.

"Esa combinación de factores provocó una aglomeración. También habían algunas deficiencias, como por ejemplo que el call center quedó pequeño, colapsado, por eso se tuvo que aumentar. Por otro lado, no había un manejo óptimo de las filas, pese a los esfuerzos, observamos que no había monitores en las filas, explicando o preguntándole a las personas, por qué estaban ahí", reconoce.

No obstante, sostiene que actualmente, el manejo de filas se ha mejorado.

Reforma: "Se están discutiendo medidas que

puedan atenuar los efectos de la crisis"

La semana pasada se cumplió el plazo impuesto por el Gobierno -a través de la urgencia simple- para que la comisión de Trabajo despachara el proyecto de pensiones a la comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, debido al impacto del coronavirus, su discusión de ha pausado.

De todas formas, la mesa técnica de la oposición ha continuado su trabajo en conjunto con el Ejecutivo.

- ¿Qué propuestas se están pensando en materia previsional para enfrentar la situación actual?

- En la comisión técnica se ha discutido sacar algunas medidas antes que puedan atenuar los efectos de esta crisis en los pensionados y afiliados, pero no es una decisión que esté tomada. Depende de las autoridades políticas si finalmente se abrirá algún espacio para un proyecto más pequeño que pueda salir antes.

Las necesidades de los jubilados siguen ahí, los problemas del sistema de pensiones no han desaparecido, por lo tanto, no debemos perder de ninguna forma el ímpetu que traíamos para aprobar la reforma con todos los perfeccionamientos que se le pueden hacer, pero hay que sacarla.

- La ministra del Trabajo dijo que con la situación actual se podría postergar la gradualidad del alza de la tasa de cotización propuesta en la reforma, ¿cuánto se podría postergar?

- No hay un propuesta concreta en estos momentos, seguramente será parte de lo que el equipo técnico discuta y lo que se espera es que cuando se reanude el debate de la reforma, el trabajo de la mesa técnica haga más fácil la tramitación en el Congreso. La postergación es un tema válido y tendrá que ser discutido en su momento.

La gente demanda seguridad, las personas tienen incertidumbre, no solo están preocupados del punto de que las pensiones son muy bajas, sino que también están preocupados de que las pensiones no disminuyan en el tiempo y esas medidas están hoy incorporadas en la reforma. Sería muy bueno que sean aprobadas porque la reforma efectivamente sube pensiones de inmediato y, además ,otorga más seguridades a las personas que se están pensionando. Son cosas que están en el proyecto, todo siempre se puede mejorar o reflexionar, pero ya llevamos muchos años discutiendo sobre esta materia y hubiese sido muy bueno que estas cosas hubieran estado vigentes. Por eso, es importante retomar la reforma en cuanto antes.

- ¿Han establecido otros cambios por la vía administrativa para paliar los efectos de la crisis actual?

- Recientemente, hemos publicado una norma para comentarios del público que permite a los afiliados que inicien trámite de pensión dejar sus fondos en una cuenta corriente, de tal forma que durante el tiempo que demore la tramitación de pensión, no queden expuestos a la variación negativa de las inversiones. Una pensión de vejez se demora un poco más de treinta días en tramitarse y una pensión de invalidez un poco más de tres meses y son períodos en que los fondos pueden bajar de valor y tal vez no se alcancen a recuperar ya que son períodos muy cortos.