Retiro de fondos: Vergara refuerza que retiro sin pago de impuestos es "altamente regresivo" y que ni él ni los parlamentarios necesitan este subsidio del Estado

Expresidente del Banco Central e investigador senior del CEP argumentó que la moción "rompe la lógica de la seguridad social".

El expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expuso esta mañana ante la comisión de Constitución del Senado que analiza la moción para permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales acumulados en las AFP durante la emergencia sanitaria.

El investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) partió señalando que considera el proyecto como una "mala política pública, que socava los cimientos del sistema de seguridad social".

El académico recalcó que los sistemas de pensiones en todo el mundo existen porque los individuos no ahorran lo suficiente para su vejez, debido a que muchos ven el futuro aún muy lejano, razón que justifica que el ahorro sea forzoso.

"Si todos fuéramos previsores, el problema sería menor y no habría necesidad de forzar el ahorro, pero la realidad no es así y por ello el Estado, en todo el mundo, implementa este ahorro forzoso. Esto es independiente del sistema de pensiones que tengamos, tanto en el sistema de reparto, de capitalización o uno mixto, en todos existe este ahorro forzoso para hacernos acreedor de una pensión a futuro", continuó.

El extimonel del instituto emisor entre 2011 y 2016 se preguntó que si se permite sacar los ahorros de forma anticipada, "¿qué sentido tiene forzar ese ahorro? La verdad es que se pierde el sentido de la previsión social".

"Además, surgen una serie de otros problemas. ¿Qué va a impedir que una vez que se permitió por una vez el retiro, ante otros problemas -y evidentemente habrá otros problemas- nuevamente haya un clamor por sacar otro 10%? Y les aseguro que va a ser muy popular", criticó.

"Esta política no solo implica menores pensiones a futuro o va a agravar el problema de pensiones que ya tenemos, sino que además abre una puerta que será difícil cerrar", complementó, señalando que "en un año más la situación económica probablemente no va a ser todo lo buena que queramos, va a seguir pesándonos la pandemia y habrá más demandas por sacar más recursos".

El debate por los impuestos



Vergara también abordó la discusión que se ha generado por la progresividad del retiro de fondos, dado que la Cámara de Diputados aprobó que esté liberado de impuestos.

"El proyecto es evidentemente regresivo. Es decir, da más a quienes tienen más y da menos a los que tienen menos. Para mí eso es muy complicado", señaló, recalcando que permite que quienes tienen mayores ingresos puedan retirar un monto más alto, "y presumo que no son quienes tienen una mayor necesidad".

"Además, hay un punto en el proyecto que es sumamente complicado en mi opinión: al ser retiros no renta y no sujetos a impuestos, se da un subsidio mayor a aquellos que tienen más ingresos. Es decir, a quienes tienen tasas marginales más altas y a los que tienen mayores saldos", complementó.

Dicho esto, Vergara aseguró que tanto él como los parlamentarios, que no han perdido sus empleos ni ingresos, no necesitan un subsidio estatal de estas proporciones.

"Quiero ser muy transparente: si este proyecto tal como está se aprueba, el Estado de Chile estaría subsidiándome a mí entre $ 1,5 millones y $ 1,7 millones. Me parece muy poco razonable. Afortunadamente, no he perdido mi empleo, mantengo mis ingresos, puedo trabajar telemáticamente".

"Y sigamos con la transparencia y con todo respeto porque sé que el objetivo de este proyecto nada tiene que ver con esto: hay otro grupo que también se vería en principio beneficiado, y ese grupo es la mayor parte de ustedes, los parlamentarios. Muchos de ustedes llevan años trabajando y cotizando, por lo tanto tienen un saldo de más de $ 43 millones, tienen una tasa marginal de impuesto a la renta alta. Por lo tanto, van a tener un beneficio tributario de entre $ 1,5 millones y $ 1,7 millones. No han perdido su empleo, siguen recibiendo su sueldo, lo que me parece muy bien, ¿pero no le parece señor presidente que el hecho que tanto ustedes como yo estemos recibiendo este subsidio del Estado es tremendamente injusto?", recalcó.