Retiro del 10% II: El incierto futuro del proyecto que comienza a tramitarse hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara

Macro

Todo parece indicar que el gobierno ya alineó a sus parlamentarios y no todos los que aprobaron la primera reforma lo harán ahora.

Cuando recién inicia su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara, le espera un incierto panorama al segundo proyecto que permite el retiro excepcional del 10% de las AFP. El alto quórum de reforma constitucional de la iniciativa, impulsada por la diputada opositora Pamela Jiles, requiere necesariamente de los votos del oficialismo para darle luz verde, lo que no es tan seguro en esta ocasión, ya que algunos de los que lo respaldaron anteriormente, hoy no están de acuerdo con la iniciativa.

La propuesta de artículo único establece que "excepcionalmente, y para mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a causa del COVID-19" se autoriza a los afiliados al sistema de AFP "de forma voluntaria y de forma excepcional, a realizar un segundo retiro hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF".

En el evento de que el 10% de los fondos en la cuenta del afiliado sea inferior a 35 UF podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en su cuenta.

La iniciativa cuenta con similares prevenciones a las del proyecto anterior, en el sentido de que estos recursos no serán objeto de descuento ni constituirán renta de ningún tipo y no pagarán impuestos, entre otros.

Profunda reflexión

Uno de los primeros diputados de oposición en mostrarse partidario de aprobar la primera iniciativa fue el RN Eduardo Durán, por estimar que el gobierno estaba llegando a destiempo con la ayuda y los beneficios no estaban destinados a todos los sectores que los necesitaban. Hoy, está en estado de "profunda reflexión", pero "considerando muy seriamente apoyar la moción".

Te puede interesar: diputados aprueban el retiro del 10% de las AFP

El diputado oficialista esgrime que si la ayuda "sigue llegando a destiempo y focalizada", como hasta ahora, se verá inclinado a aprobar un nuevo retiro, ´porque las condiciones futuras –subraya- no son auspiciosas, dado que se espera un rebrote del coronavirus, como ya ha sucedido en otros países, y el alto desempleo que podría agudizarse, por la misma razón.

Durán advierte que "hay que poner el bien superior, que es la gente y sus necesidades, y no el trámite político o los deseos del gobierno; porque si el gobierno no da soluciones, tendrá que darlas ex Congreso", sentencia.

Por su parte, un compañero de bancada de Durán, Andrés Celis, señaló que si bien esta fórmula no es la ideal, "como persona y legislador, no me puedo negar, a lo menos, a debatir la idea de legislar cuando estamos en plena pandemia y en un contexto de excepcionalidad, aunque sea por segunda vez, a un eventual retiro de un porcentaje de aquellos fondos que son de propiedad de cada persona que están reunidos en las AFP".

Que el gobierno "se meta la mano al bolsillo"

En la postura opuesta está el diputado de la UDI, Álvaro Carter, a quien respaldar el primer proyecto le costó que su partido lo pasara al Tribunal Supremo, junto con otros legisladores de la bancada que hicieron lo propio; sin embargo, hoy se niega de plano a repetir la hazaña.

Una de las razones del parlamentario es que, según enfatiza, 1.800.000 personas quedaron sin fondos de pensiones, tras hacer el retiro que permitió el proyecto anterior, por lo que –a su juicio- una segunda opción "sólo beneficia a los más ricos, que son los que aún tienen recursos en sus cuentas para hacer un nuevo retiro".

Y añade que con esta nueva iniciativa "la izquierda sólo busca panfletear una idea y terminar con las AFP".

Te puede interesar: Ministra del Trabajo y un segundo retiro desde las AFP: "Hay personas que ya no tienen ninguna posibilidad de retirar más"



No obstante su posición actual, el legislador oficialista es crítico hacia la actuación del gobierno, instándolo a "meterse la mano en el bolsillo. El Estado tendrá que endeudarse si es necesario, como lo hacen los grandes países, cuando están atravesando problemas como estos", sentencia.

Ello, porque, desde su punto de vista, "el gobierno está haciendo las cosas a medias, se lo he dicho en todos los tonos, privada y públicamente", advierte. Y añade que "no podemos seguir siendo el gobierno del Excel, tenemos que salir a la calle".

E insiste en que "si hay que endeudarse a 50 años habrá que hacerlo, porque lo que hace el gobierno al hacer las cosas a medias es incentivar que surjan proyectos como los de este tipo".

Quien está en la misma posición de Carter, es el senador de RN Juan Castro. Si bien la primera vez aprobó con entusiasmo la iniciativa, en esta segunda ocasión "siento que ya estamos hablando de una irresponsabilidad", reflexiona, porque lo que hay que hacer ahora "es pensar en el bien común y buscar la forma de mejorar las pensiones", argumenta.

Por lo mismo, Castro sostiene que no está de acuerdo con el segundo retiro de fondos de las AFP, "a no ser que este tema (la pandemia y sus efectos) se extienda, pero creo que ya empezó el proceso de recuperación".

El senador oficialista está optimista, porque cree que pronto habrá una vacuna contra el Covid-19 y eso permitirá la reactivación económica y que si bien la cesantía no va a mejorar de un día para otro –admite- "es responsabilidad del gobierno entregar las garantías para que las empresas y emprendedores comiencen a reactivarse", concluye.