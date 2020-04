Roberto Zahler: “En Chile vamos a necesitar utilizar en forma más agresiva la política fiscal”

Macro

A juicio del economista, hoy existen municiones disponibles y no implica que se acabarán a futuro. Y, en un contexto donde espera un alto desempleo, respalda la idea de retirar un porcentaje de los recursos de los fondos de pensiones en determinados casos.

Roberto Zahler no quiere guardarse nada. “La Gran Depresión, que fue extremadamente dramática para el mundo y Chile, es el precedente histórico de la pandemia que nos afecta hoy, casi un siglo después. Para una situación de este nivel de complejidad no se puede ser demasiado preciosista ni riguroso en cómo manejar las políticas fiscal y monetaria”, advierte quien presidiera el Banco Central a mediados de los ’90.

Y si bien valora los pasos dados por las autoridades, el presidente de la consultora Zahler & Co. y miembro del “Foro para un Desarrollo Justo y Sustentable” cree que se debería ir más allá, en profundidad y mayor celeridad.

- ¿Las medidas anunciadas van en la dirección correcta?

- Las medidas anunciadas por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda van en la dirección correcta, pero hay tres temas importantes. Primero, su velocidad de ocurrencia, si se quedan atrás se requerirán medidas adicionales; lo segundo, tiene que ver con la implementación, que lleguen donde deben hacerlo y no se pierdan en la burocracia del sector público ni en la “letra chica” en el sector privado; y tercero, la magnitud.

En Chile, deberíamos tener un crecimiento del gasto público bastante mayor que el que está programado hasta ahora, de 12%. En la crisis de 2009 -que fue menor a la actual-, creció 16%. En consecuencia, tenemos la necesidad y la capacidad de generar una intensidad de políticas mayores, sobre todo fiscales.

- ¿Es tiempo de jugar todas las fichas o hay que guardar algunas por si la situación recrudece?

- ¿Qué son todas las fichas?¿Qué significa que la situación empeore más? Al 29 de febrero, los dos fondos soberanos más importantes de Chile (FEES y FRP) sumaron US$ 23 mil millones, eso es entre 8% y 9% del PIB, que sería la magnitud del déficit fiscal este año, según la Dipres.

Tenemos capacidad adicional de gasto al considerar que el sector público también se puede endeudar, de forma muy significativa, interna y externamente. La deuda pública bruta aún está por debajo del 30% del PIB y la mayor parte de los países del mundo se endeudarán de forma extraordinariamente alta este año. De acuerdo al FMI, las economías emergentes y los países de ingreso medio pasarán de haber tenido coeficientes de deuda pública bruta a PIB de 53% el año pasado (Chile tenía menos de 30%), a niveles de 62% este año.

En consecuencia, se puede gastar y utilizar una gran cantidad de las municiones disponibles, porque todavía van a quedar para el futuro. Por cierto, estas medidas son y se deben entender como transitorias, aunque de todos modos el país debe encaminarse a un aumento de la carga tributaria una vez que hayamos salido de esta crisis.

- Entonces, ¿serán necesarias más medidas?

- Sí, pero antes de pensar en nuevas medidas, hay que preocuparse de que las que se implementen lleguen a quienes van dirigidas. Por ejemplo, en Berlín las personas llenan un formulario y, en menos de dos días, les llega a su cuenta una trasferencia por un monto bien significativo de euros. No somos Alemania, pero no podemos demorarnos más de un mes en que las medidas más básicas operen.

Me parece bien que se haya incrementado el Fogape, pero hay que evaluar su capacidad operativa. Hay instituciones como la Corfo, Fosis, Sercotec, y cooperativas de ahorro y crédito, que conocen bien a los usuarios finales y ellas también podrían participar de este esfuerzo.

Se anunció un proyecto de ley para ampliar las facilidades del Banco Central en términos de liquidez, lo que es muy positivo, y eso debiera estar listo en días y ojalá no en meses.

- Falta por conocer cómo se entregarán los beneficios para los 2,6 millones de trabajadores informales y las medidas para quienes boletean.

- Entiendo que el Gobierno está consciente de eso. No hay que inventar la rueda, miremos qué están haciendo algunos gobiernos que ya están operando en forma rápida y efectiva en esos ámbitos, como Alemania, Japón y Dinamarca.

En el Foro hemos hecho propuestas con un costo fiscal bastante razonable.

- Como una renta básica de $ 400 mil…

- Así es, por cuatro meses. Es perfectamente financiable y llegaría de forma bastante universal a prácticamente todas las personas que lo estarían necesitando.

Se deben hacer cuestiones más fuertes, tenemos la capacidad, y no me explico por qué estamos actuando con lentitud, siendo que es urgente asegurar un ingreso disponible básico para enfrentar esta muy compleja coyuntura.

Algunos senadores han planteado la posibilidad de retirar un porcentaje de los recursos que las personas tienen en los fondos de pensiones.

- ¿Qué le parece esa propuesta?

- Es razonable en una coyuntura como esta, poniendo un límite a quienes pueden usar esos recursos, que sería quienes tienen ingresos más bajos. El Estado, como se hizo al comienzo del sistema, debería emitir un bono de reconocimiento para reconocer una deuda que será de responsabilidad pública. Es un aporte del Fisco a esas personas y así no se perjudica su jubilación futura, al enfrentarla fiscalmente cuando corresponda, es decir, a medida que estas personas vayan saliendo de la fuerza de trabajo. Con dicho bono, esta propuesta no es pan para hoy hambre para mañana. Eso puede ser muy rápido. Reitero, vamos a necesitar en Chile, al igual como se está haciendo en muchos países fiscalmente responsables, utilizar en forma más agresiva y comprehensiva la política fiscal.

- ¿Por qué cree que en lugar de usar esas vías el Gobierno opta por reasignar y recortar presupuesto?

- Hay una preocupación real respecto de que una parte importante del gasto público requiere ser evaluado en términos de su eficacia, impacto redistributivo y eficiencia, pero me parece que no es el momento. Hoy la prioridad apunta a que no tenemos que ser tan rigurosos en ese aspecto, excepto que haya incapacidad de algunas dependencias o agencias del sector público para gastar.

El tema más de fondo es una desconfianza del Gobierno actual, de carácter ideológica, respecto al tamaño del sector público y su eficacia, que hace que se intente por todas las vías de no aumentar ese tamaño. No comparto esa visión.

"Si la respuesta es rápida y fuerte, nos acercaremos

a caídas entre 2% y 3% del PIB este año"

- ¿Comparte la caída de 4,5% que proyectó el FMI para el PIB de Chile este año?

- Todas las proyecciones que se están haciendo -FMI, IPoM, analistas- tienen más fragilidad que en períodos más tranquilos, pues están sujetas a la gran incertidumbre que significa el cuándo podría estar bajo cierto control la pandemia. Dicho eso, veo bastante factible que las cifras del FMI se den, pero también podrían ser menores y acercarse a las del Banco Central. Eso va a depender de la respuesta que se dé en política fiscal, monetaria, y laboral. Si esa respuesta es rápida y fuerte en términos de magnitud y de efectividad, podemos acercarnos a caídas entre 2% y 3% del PIB este año.

- ¿Y la recuperación? Espera que sea tipo V como lo ve el Banco Central, Hacienda y el FMI.

- Si estamos con dificultad para proyectar 2020, es mucho más complejo proyectar el año 2021. Hay una incógnita muy grande por la incertidumbre. Dependerá de los cambios estructurales que puedan venir asociados a esta crisis, tanto en el mundo como en Chile, que podrían hacer que la recuperación no sea tan rápida porque podrían quedar efectos laterales indeseados. Ojalá sea una V, no una U y menos una L.

- ¿En materia de empleo se puede hacer algo más?

- Resguardar puestos de trabajo es difícil en esta coyuntura. Medidas como las planteadas, donde se puede mantener la relación de trabajo con un sistema parcial -donde se complementa una parte del salario por la vía fiscal-, son bastante buenas, pero tendremos un desempleo más alto, es inevitable. Yo estoy estimando una tasa de desempleo promedio de 10,2% este año.

Es probable que a raíz de esta crisis se produzca un cambio estructural, sobre todo por el lado de la oferta de servicios, en Chile y el mundo, y, por lo tanto, se debe ser cuidadoso para no mantener empleos en actividades que probablemente tendrán que desparecer, rediseñarse o reorientarse.

- ¿Será necesario salvar a grandes empresas?

- En la medida que sean empresas que tengan efecto sistémico, hay que estar abierto a la posibilidad de ayudarlas, porque el costo de su quiebra puede ser grande en términos de empleo directo y de su impacto indirecto sobre proveedores y usuarios de su producción. Estas empresas, en general, han tenido utilidades extraordinariamente altas en los últimos años y muchas de ellas tienen amplia liquidez. Para no socializar las pérdidas, la fórmula de ayuda estatal puede ser a través de préstamos preferentes o de participación accionaria, , donde no se repartan dividendos y en donde el sector público tenga un rol significativo en la supervisión de decisiones estratégicas y laborales; ello debiera contribuir a que la ayuda sea rápidamente devuelta en caso de que esas empresas se recuperen, y son condiciones similares a las que habitualmente enfrentan las empresas que requieren un acuerdo con sus acreedores.

Financiamiento directo B. Central-Fisco:

"Sería conveniente ampliarlo a situaciones de catástrofe"

- ¿Por qué no firmó la columna de los expresidentes del Banco Central, donde apoyaban la compra de bonos del Tesoro por parte del ente emisor?

- Este tema, siendo importante, no es para discutirlo ahora, sino que cuando se debata sobre la Constitución. Ahora, dentro de esa discusión, comparto, plenamente que el Banco Central debiera tener la posibilidad de hacer política monetaria incorporando bonos o instrumentos financieros emitidos por el Gobierno en los mercados secundarios.

- ¿Y cuál no comparte?

- Hoy la LOC y la Constitución permiten que, en caso de guerra, o peligro de guerra, el Banco Central pueda prestar directamente al Fisco. Mi planteamiento es que sería conveniente ampliar eso a situaciones de emergencia o catástrofe nacional, si llegado el momento, que no es el caso ahora, el gobierno no tuviera acceso al financiamiento de mercado. En ese caso, la necesidad del Fisco de financiamiento del Banco Central debería ser justificada conjuntamente, por ejemplo, por el Presidente de la República y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, para que tenga un respaldo democrático muy fuerte.

Me parece razonable, en esas condiciones, y sujeto a que ese financiamiento sea temporal y con compromiso de devolución de esos recursos, que el Banco Central pueda prestar directamente al Fisco.