Romer y el Doing Business: “No creo que el banco sea capaz de hacer una investigación confiable”

A juicio del experto, Chile debería solicitar al organismo “una contabilidad completa de lo que sucedió con los rankings del país durante este tiempo”.

Una semana ha pasado desde que, a través de un comunicado, el Banco Mundial admitió que hubo irregularidades en las ediciones 2018 y 2020 de su informe Doing Business.

Las suspicacias, sin embargo, no son nuevas. En enero de 2018 el entonces economista jefe del organismo, Paul Romer, denunció que se estaban perjudicando intencionalmente las posiciones de algunos países, entre ellos Chile. Meses después, el experto renunció a su cargo.

La noche previa a que el banco admitiera su alteración, Romer recibió un correo de alguien de la institución, adelantándole lo que ocurriría. “No tenía ningún aviso previo real”, comenta al teléfono desde su casa en Nueva York, que opera como su oficina desde la llegada de la pandemia, ya que desde marzo no visita el campus de la Universidad de Nueva York, de la cual es académico.

- ¿Cómo se tomó la noticia?

- No me sorprendió en absoluto. Es completamente predecible que tengan este tipo de problemas. Escribí un artículo de opinión en 2019 en el que recomendé que el banco subcontratara este tipo de actividades de investigación, porque no creía que fuera capaz de realizarlas con integridad. Así que no fue ninguna sorpresa.

- ¿Esto significa que tenía razón?

- El banco no se tomó en serio mis preocupaciones. Cuando las levanté, solo arreglaron una especie de encubrimiento para fingir que no había ningún problema. Mi estrategia fue simplemente ignorar eso y esperar a que el problema regresara y resurgiera nuevamente. Y eso es lo que pasó. Algunas veces, cuando estás tratando de hacer lo correcto, solo tienes que ser paciente.

- ¿Qué significó este episodio para su vida personal y profesional?

- Esto es solo una parte de mi trabajo. Mi trabajo es decir lo que es verdad y decir cuando creo que alguien está diciendo cosas que no son verdaderas, que son engañosas o deshonestas. Simplemente, hago mi trabajo.

A meses de su salida del organismo, Romer sinceró en el Financial Times que “cuando era su economista jefe, traté (y fracasé) de ayudar a reformar el Banco Mundial”. En ese entonces, ya recomendaba externalizar la investigación, porque, según escribió, “la diplomacia y la ciencia no pueden prosperar bajo el mismo techo”.

- ¿Puede recuperarse el informe de este revés?

- No, realmente no creo que el banco sea capaz de gestionar ningún tipo de iniciativa de investigación y hacerlo con la integridad requerida.

- ¿Esto abre paso a que se cuestione la credibilidad del banco?

- Sí. No creo que el banco sea capaz de hacer una investigación que sea confiable.

- ¿El banco debería pedir disculpas a Chile?

- No creo que una disculpa le haga ningún bien a nadie. Pero creo que la gente de Chile debería pedir una contabilidad completa de lo que sucedió con los rankings del país durante este tiempo, cuando el informe siguió cambiando la forma en que medía el entorno empresarial. Nunca ha habido ninguna explicación sobre lo que realmente estaba sucediendo en este episodio.

- ¿Pero esta acción no debería ser iniciativa del banco?

- Creo que las autoridades chilenas deberían exigirlo, porque el banco claramente no entregó ningún tipo de explicación la última vez, y todo el mundo simplemente lo deja pasar. Es vergonzoso para todos, así que intentaron dejarlo pasar, pero realmente es una demanda que tiene que venir de parte del pueblo chileno.



Covid-19: "No hay garantía de que estemos cerca de dejarlo atrás"

- ¿Cómo evalúa el manejo del virus en el mundo y EEUU?

- En Estados Unidos ha sido un desastre. Creo que es el peor caso de mala gestión que hayamos visto por parte de un presidente de EEUU y su administración. Ha muerto gente que no necesitaba morir, la economía ha sufrido enormes pérdidas, la gente está

desempleada, es simplemente un desastre de proporciones históricas. Otros países han hecho un trabajo mucho mejor en el manejo de esta pandemia, entonces no hay excusa para el desempeño desastroso que ha tenido esta administración.

- ¿Ve a las mayores economías con capacidad de recuperarse?

- Las economías que tienen un buen liderazgo político serán las que se recuperen, pero las que han tenido liderazgos incompetentes y deshonestos van a seguir sufriendo.

- ¿Cuáles son los principales riesgos para el próximo año?

- Uno de los riesgos para el que tenemos que estar preparados es que la vacuna no funcione. Otro es que las vacunas tienen efectos secundarios negativos, por lo que las personas dudan en vacunarse. Uno de los riesgos es que dentro de un año estemos enfrentando el mismo problema que tenemos ahora, que la gente tiene miedo de hacer cosas, como ir a la escuela, por miedo a este virus.

- ¿Estamos cerca de dejar atrás la pandemia?

- No, no hay ninguna garantía de que estemos cerca de dejar esto atrás. Muchos países han aprendido a manejarlo, a mantenerlo en un nivel muy bajo, pero todavía está con nosotros y es un problema que tenemos que manejar. Algunos países, como Estados Unidos, lo han administrado completamente mal y sigue operando a un nivel muy alto. Y eso continuará así.