Rosanna Costa reitera que desempleo podría alcanzar el 10% a inicios del próximo año ante efectos de la crisis social

Macro

Consejera del Banco Central expuso en la comisión de Hacienda para ser renovada por diez años en la entidad.

La consejera del Banco Central, Rosanna Costa, expuso esta mañana ante la comisión de Hacienda del Senado que analiza su renovación en la máxima instancia del instituto emisor para los próximos diez años, luego de que ayer el Gobierno ingresara el oficio solicitando el acuerdo en la Cámara Alta, considerando que el 28 de diciembre vence su período.

Junto con agradecer a los senadores integrantes de la comisión, la economista de la Universidad Católica señaló que la situación económica del país se ha ido "estabilizando" en los últimos días, luego de dos meses de crisis social con el consecuente impacto en la producción y el empleo.

Eso sí, la directiva señaló que las proyecciones del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre "siguen vigentes", junto con esperar que la inflación transite "cerca" del 4% el próximo año.

"Hoy, las proyecciones tienen un mayor grado de incertidumbre", recalcó.

En esta línea, reiteró el mensaje que realizó el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hace un par de semanas, en la línea de anticipar un fuerte repunte en el desempleo hacia adelante, derivado del impacto de la crisis social.

"Si la demanda se comporta acorde a lo esperado, podemos ver un desempleo aumentando a 10% a inicios del próximo año", aseguró.

Intervención del mercado cambiario

La exdirectora de Presupuestos se refirió a la intervención del mercado cambiario que realizó el Banco Central a inicios de este mes, cuando el dólar se acercaba a un peak de $ 830 por unidad.

"El tema para el banco no es el nivel del tipo de cambio, ya que hubo una mayor percepción de riesgo ante la situación del país y eso lo empieza a incorporar el mercado. Pero ese ajuste se produjo con una volatilidad extrema (...), el mercado no sabía hacia dónde evolucionaba la paridad y las transacciones no se realizaban de forma normal", advirtió.

"Más que un nivel de tipo de cambio, nos preocupa la volatilidad", recalcó la economista, asegurando que se espera que para los próximos meses el traspaso desde el tipo de cambio a precios locales sea mayor que en años previos debido a que la variación de la divisa se produjo por factores internos.

Respecto al preacuerdo entre China y Estados Unidos para cancelar las alzas de aranceles y buscar un fin a la guerra comercial, Costa señaló que los mercados se han tomado "con calma" dichas señales, con un clima de "cierto optimismo", aunque enfatizó que la situación económica y del comercio global hacia adelante debe analizarse "con cautela".

Luego de la ponencia, los senadores de la comisión de Hacienda acordaron que la economista de la Universidad Católica cumple con las condiciones para ser ratificada por la Sala, cuya votación se espera para la tarde de hoy en la Cámara Alta.