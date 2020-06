Rosanna Costa sobre compra de bonos: “Entiendo las aprensiones y el debate (...) pero esto no es para financiar al Fisco”

Macro

Costa destaca la importancia de estar preparados ante problemas de inestabilidad financiera que ameriten acciones del banco.

La consejera del Banco Central, Rosanna Costa, en entrevista con Diario Financiero también se refirió a la polémica compra de bonos del ente emisor, acá su defensa:

- ¿Por qué es tan importante que el Banco Central pueda comprar bonos de la Tesorería en el mercado secundario? ¿Necesitan tener todo el instrumental disponible en caso de requerirlo?

- Hoy tenemos herramientas, las hemos usado y hemos sorteado crisis exigentes con altas dimensiones y en forma satisfactoria. Pero estamos en un escenario muy incierto y podemos requerir más instrumental.

En ese contexto, tener un instrumento adicional como la compra de papeles del Fisco en el mercado secundario puede ser útil como herramienta.

- ¿Para qué? ¿Ayuda, por ejemplo, a que no suban las tasas de largo plazo eventualmente?

- El rol más importante de la compra de bonos de Gobierno en el mercado secundario es estar preparados ante problemas de inestabilidad financiera que ameriten acciones del banco. Por ejemplo, frente a cambios de cartera inducidos por aumentos en la aversión al riesgo se pueden producir cambios grandes de precios y extremas volatilidades que sea necesario mitigar. Entre fines del año pasado y ahora, hemos recompado buena parte de nuestra deuda de largo plazo y una buena cantidad de bonos bancarios con ese fin. Frente a un nuevo episodio de este tipo, poder comprar bonos de Gobierno en el mercado secundario sería útil.

- Hay aprensiones ante este cambio...

- Entiendo las aprensiones que puede haber respecto a eso y el debate que se ha ido instalando, porque al final como país -y también mirando América Latina, en genaral- tenemos una historia en la cual se ha financiado al Gobierno con impuesto inflación. El proyecto del Ejecutivo busca un adecuado balance entre entregar una herramienta y hacerlo con un marco preciso.

El proyecto mantiene como norma general de que esto no es para financiar al Fisco, que se debe usar excepcional y transitoriamente, que debe orientarse a preservar la estabilidad de los pagos internos y externos, que es a través del mercado secundario y que tiene que aprobarlo cuatro consejeros que deben manifestar que esas condiciones se dan.

Entonces, se busca un determinado balance y deja en el Banco Central un uso responsable de ella.

El Banco Central tiene una historia de autonomía y la ha usado para "velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos", sabe el valor de la credibilidad para lograr su meta y, por lo tanto, y tiene claro el valor de preservar esa credibilidad.

- ¿Está descartada la posibilidad de que compren bonos corporativos?

- Los bonos corporativos son bastante más complejos y requieren salvar dificultades adicionales. Por lo pronto, son mucho más heterogéneos, el mercado es menos profundo e involucra asumir riesgo corporativo, lo que no debiera corresponder al Banco Central sino al Gobierno.

Además, implica tomar decisiones que corresponden al ámbito de lo político.

"Hoy el tipo de cambio real está en niveles coherentes

con los diferenciales de tasa y el precio del cobre"

¿El Banco Central seguirá presente en el mercado cambiario? El dólar llegó a bajar de los $ 800 en las últimas semanas y luego volvió sobre ese nivelen los últimos días.

- Tenemos abierto el programa de intervención. Se entregaron forwards y hay un stock que estamos reduciendo, pero no hay más acciones que esa.

La acción del Banco Central apuntaba a que en los momentos más álgidos de la crisis social se presentó una extrema volatilidad, no teníamos como objetivo un determinado nivel.

Hoy el tipo de cambio real está en niveles coherentes con variables que normalmente lo sostienen, como los diferenciales de tasa y el precio del cobre. Empezamos hace un tiempo ya a retirar ese stock de forward, pero muy gradualmente. Eso sí, eso no significa que el programa esté cerrado, está inactivo, pero latente y, por ahora y, no vemos razones para reactivarlo.

- ¿Cuánto riesgo ven de desanclaje de expectativas de los precios internis? Parte del mercado ya está viendo la inflación bajo 2% a lo menos este año y parte del próximo.

- Estamos esperando que la inflación en el corto plazo probablemente siga bajando a niveles del 2%, según señala el IPoM y eso lo tiene incorporado el mercado.

A dos años, que es la meta inflacionaria a la cual apuntamos, las encuestas están en 3%, coherentes con la meta y con una actividad que irá repuntando, entre otras cosas, impulsada por la política monetaria.

- ¿Lo que vemos hoy es más transitorio entonces?

- En la medida que estamos aplicando estímulos monetarios, proyectando una recuperación de la economía hacia adelante, asociado a que gradualmente se van soltando las restricciones a la actividad, que la economía internacional también se va liberando y comienza a repuntar, empiezan a darse fortalezas dentro de la economía de la mano de los impulsos monetario y fiscal.

Todo nos lleva a que hacia el horizonte de dos años vuelva a 3%.