Se aminora caída del comercio exterior en primera mitad del mes

Macro

Desde Sonami y Asoex desestimaron efectos en los envíos de las protestas que han afectado al país desde mediados de octubre.

Una atenuación mostraron las caídas de las exportaciones e importaciones durante la primera quincena de noviembre. De acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Central, las primeras sumaron US$ 2.558 millones, lo que implicó un retroceso de 13,4% comparadas con igual período de 2018, mientras que las segundas llegaron a US$ 2.573 millones, un 1,9% menos que hace un año.

Dichas variaciones se comparan con descensos de 37% y 33% que se observaron en la segunda quincena de octubre, que coincidió con el estallido del conflicto social en el país.

En el caso de los envíos, la mayor disminución correspondió a las industriales, las que sumaron US$ 984 millones y una caída de 26%.

El gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Álvaro Merino, dijo que las exportaciones del sector tuvieron un comportamiento en línea con la producción y precios en la primera quincena del mes, similar a los meses anteriores.

En el citado período, los envíos alcanzaron a US$ 1.510 millones, mientras que las de cobre llegaron a US$ 1.386. Estos montos son superiores al registro de octubre, cuando marcaron US$ 1.364 millones y US$ 1.140 millones, respectivamente.

Además, dijo el ejecutivo, se debe tener presente que en los 15 primeros días de los diferentes meses del presente año, fueron precisamente las exportaciones mineras como las de cobre del mes de septiembre, las que alcanzaron el menor nivel en este periodo del año, pues registraron US$ 1.168 millones y US$1.063 millones, en cada caso.

Por tanto, concluyó Merino, “a la luz de estos antecedentes, no se aprecia impacto de la crisis que afecta al país, en las exportaciones mineras, de modo tal que podemos afirmar con certeza, que esta importante actividad económica, no le ha fallado a Chile”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta Fresca de Chile (Asoex), Ronald Bown, desestimó un impacto hasta ahora de la crisis social en el curso de los envíos del rubro.

“La fruta es una industria muy estacional, que dependen de los factores climáticos, por lo que varía mucho de una temporada a otra”, advirtió el dirigente.

De ahí que se requerirá de más tiempo para tener un análisis más claro de los multifactores que pueden afectar las ventas al extranjero.

Las exportaciones de fruta sumaron US$ 53 millones en la primera quincena de este mes contra US$ 63 millones de hace un año.