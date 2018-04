Se "desinfla" la inflación: IPC subió sólo 0,2% en marzo y queda por debajo del rango de tolerancia del Central

Macro

Subió la Educación y los Alimentos, pero avance fue contrarrestado por el Transporte y la gasolina

Las divisiones más importantes fueron Educación con un alza de 3,8% en marzo, y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, con leve salto de 0,2%.

El IPC subyacente, que no incluye frutas, verduras frescas y combustibles, experimentó un alza de 0,3%.

