Se estancó en mayo el catastro de inversión que monitorea el Gobierno

Macro

Ministerio de Economía asume el golpe de la pandemia en los proyectos y fortalece gestión de apoyo para las iniciativas a cinco años que realiza la Oficina GPS.

Se estancó la inversión. Así lo reflejó el último reporte elaborado por la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía, el cual monitorea iniciativas en un horizonte a cinco años. A mayo, el monto de la cartera -de unos US$ 69.026 millones- apenas se movió 0,08% comparado con el mes precedente, constatando una tendencia a la paralización de las obras de envergadura.

“El comportamiento de la inversión que se consigna desde marzo se puede atribuir a varias razones, siendo la más significativa la postergación del inicio de construcción de algunos proyectos por razones evidentes de restricción de movilidad o dificultad para la obtención de permisos. En un contexto de pandemia global como el que estamos atravesando, estos efectos son previsibles”, afirmó el titular de la cartera, Lucas Palacios.

¿Qué ocurrió en mayo? Solo dos iniciativas se sumaron, aportando marginalmente al total que tiene en la mira el Ministerio de Economía, mientras que uno se retiró al cumplir las etapas del proceso.

Desde diciembre, el reporte solo contiene información de obras que involucran una inversión sobre US$ 100 millones, por lo que no es posible hacer una comparación de lo publicado hace un año. No obstante, Palacios señaló que “si se ajustara el catastro de mayo 2019 para efectos de incluir únicamente proyectos superiores a los US$ 100 millones, la inversión en los siguientes 5 años para dicho mes habría sido US$ 69.199 millones”.

A su juicio, esto “permite dar cuenta de que, en el último año, la cartera de inversión se ha mantenido más bien estable, reflejando la confianza que los titulares de los proyectos monitoreados mantienen en el país”.

Perspectivas

Con la expectativa de que la inversión caerá 15,9% al cierre de 2020 -según el escenario que plasmó el Banco Central-, desde el ministerio intensificaron la gestión desde GPS.

De acuerdo al levantamiento de información, precisó Palacios, 90 iniciativas “relevantes” dentro de la cartera de GPS iniciarían construcción u operación en lo que resta del año, “lo cual -añadió- estamos monitoreando día tras día. Estos proyectos implican recursos por cerca de US$ 20 mil millones en total, lo que generará más de 31 mil empleos directos en fase de construcción y otros 10.500 en operación”.

Hacia 2021, la expectativa de Palacios está en las 111 potenciales obras que podrían entrar en operación y construcción, con lo que “esta realidad, sumado a los esfuerzos que haremos desde el Estado para inyectar recursos y levantar infraestructura en distintas regiones, colaborará en mitigar el duro impacto de la pandemia en la economía nacional y dar las señales adecuadas para una pronta reactivación”.

En particular, se intensificó la coordinación interministerial y se “profundizó” el acompañamiento a los titulares de los proyectos. Esto, señaló, Palacios “ha sido clave para orientar respecto de los procesos de tramitación y condiciones de inicio de faenas o actividades”.

A ello, se suma una serie de medidas administrativas y reglamentarias que se han impulsado “para reducir la burocracia asociada a la aprobación e implementación de proyectos”.

Con el antecedente de que la inversión privada representa el 81% del total que se moviliza en el país, señaló que otra acción que ejecutaron es el trabajo con los gremios de cada sector productivo, “con la finalidad de recibir propuestas sectoriales e identificar cuellos de botella dentro del proceso de inversión, siempre con el debido resguardo del medio ambiente y comunidades locales”.