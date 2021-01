Sebastián Edwards: "En Chile los ricos tienen que pagar más impuestos. Mientras eso no suceda, no se van a solucionar ninguno de los problemas"

Macro

El economista y académico de UCLA destacó la importancia de comenzar un proceso de descentralización para generar avances en materia de confianza.

"Chile era un país que creaba mucha confianza, pero a partir de octubre del 2019 se ha creado una situación de perplejidad y preocupación en el mundo internacional, tanto de académicos y expertos".

Así partió la presentación del académico chileno Sebastián Edwards en el conversatorio Trust Talks realizado por Deloitte y la Cámara Chilena-Canadiense de Comercio. Para el docente de Economía de UCLA, a partir de la crisis social la sensación por parte de las compañías que invierten en Chile y en América latina es de "esperar y observar".

De acuerdo con el académico, es importante que las reglas sean impersonales y percibidas por la población como justas, algo frente a lo cual se siente escéptico que la nueva Carta Magna vaya a cambiar.

"La Constitución nueva puede ser una gran catarsis, pero desde un punto de vista práctico no nos va a hacer mayor diferencia, no va a cambiar el fondo, por lo menos no en los próximos cinco o diez años. O incluso, vamos a tener un pequeño retroceso" sentenció.

Según Edwards, mientras no exista un proceso de descentralización en donde se le de "la espalda a Santiago" no será posible realizar cambios sustanciales. La única posibilidad de dar un cambio hacia adelante sobre la base de innovación, política y confianza es a través de un verdadero proceso de descentralización" dijo el economista.

Respecto a la prontitud de las exigencias de la población, Edwards señaló que para que la espera no fuera de años, la principal opción es que aumente el aporte de los más ricos.

"En Chile los ricos tienen que pagar más impuestos. Mientras eso no suceda, no se van a solucionar ninguno de los problemas" dijo.

Finalmente, coincidió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones (quien también expuso en el seminario), sobre la desconfianza y la relevancia de hablar con la verdad, además de "que se acepte en la conversación que nuestros líderes puedan responder no sé la respuesta a esa pregunta", finalizó Edwards.