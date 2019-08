Security deja atrás el optimismo y rebaja proyección de PIB para este año y el próximo

Macro

En su último reporte macro, prevé que el gasto en el Presupuesto 2020 crecería hasta 2,5% y que la deuda pública se acercaría a 30% del Producto.

Comienzan a reducirse el número de analistas del mercado que prevén que la economía crecerá en torno a 3% o más este año, en línea con la meta del Ministerio de Hacienda.

Uno de los equipos de estudio que mantuvo sus expectativas sobre el 3% por varios meses fue Inversiones Security. El gerente de Macroeconomía del departamento de research del banco, César Guzmán, especifica que desde inicios de 2018 hasta marzo de este año mantenían una visión positiva de la actividad, pero que a la luz de las cifras del primer semestre -con un crecimiento de 1,8%- y una guerra comercial cuyos efectos se han tornado imprecedibles para mercados emergentes como el chileno, se han volcado hacia una visión “realista” para este año y el próximo.

Así, en su informe “Macro Chile: visión 2020” Inversiones Security aplica una rebaja de tres décimas a su proyección de Producto Interno Bruto (PIB) para este año, ubicándola en 2,7%, mientras que para el siguiente ejercicio el ajuste fue de cinco décimas a 3%.

“Efectivamente desde principios de 2018 hasta marzo de este año éramos más optimistas que el consenso. La razón era que proyectábamos un panorama externo más favorable. La seguidilla de shocks externos negativos (diciembre, mayo, julio-agosto), no estaban en el escenario base seis meses atrás, pienso que en el de nadie”, asegura el economista, quien incluso recalca que llegaron a prever un 4% de expansión para el próximo año considerando un shock positivo desde el exterior.

- ¿Cómo se definen respecto a la actividad económica: pesimistas, cautos, realistas?

- Realistas, ya que la desaceleración económica está siendo global.

- ¿La guerra comercial es la principal causa del ajuste en sus estimaciones?

- Efectivamente la guerra comercial y la incertidumbre que genera es uno de los principales factores detrás de la desaceleración.

- ¿Cuánta importancia le dan a los factores internos en el menor crecimiento de la economía, como el retraso de la tramitación de las reformas?

- Siempre hemos considerado a Chile una economía muy “externodependiente”. Las políticas económicas internas pueden moderar o exacerbar el ciclo, pero no revertirlo.

- ¿Se puede decir ya que este año está jugado y que ya es hora de poner las fichas en el 2020?

- Efectivamente es muy difícil ver algún cambio significativo en lo que queda del año, debido a que la economía responde con rezagos a los factores tanto externos como internos. Es decir, el desempeño del segundo semestre va a estar mayoritariamente condicionado a lo que observamos en la primera mitad del año.

- ¿Cuáles serán las determinantes principales detrás del crecimiento en 2020? Ni siquiera ha terminado el 2019 y el próximo año ya parte con apenas un 3% de proyección.

- Los fundamentos siguen siendo los mismos: el impulso externo y las condiciones financieras locales. El bajo pronóstico responde a que las perspectivas para el impulso externo se moderaron, lo que será parcialmente compensado por las condiciones financieras locales (tasas bajas).

El estrecho escenario fiscal

En su reporte, Inversiones Security prevé que el menor precio del cobre y la desaceleración del crecimiento tendrán consecuencias sobre las cuentas públicas. Así, anticipan que el déficit efectivo se ubicará entre 2% y 2,5% del PIB este año, por sobre la meta del Ministerio de Hacienda.

Para el próximo año, si se mantiene el PIB tendencial en torno a 3% y el precio del cobre de largo se reduce entre 10 a 20 centavos, el espacio de crecimiento del gasto público sería de apenas 2%-2,5% para mantener el compromiso de balance estructural. De esta manera, la deuda pública se acercaría al 30% del PIB, prevé.

“Vemos muy poco espacio para un apoyo de la política fiscal, si se quiere mantener la meta de disminuir el déficit estructural”, señala Guzmán.

- ¿Cuándo se agotará la capacidad de la política monetaria de impulsar la actividad? Asumiendo un recorte de 50 puntos en septiembre, ya la tasa estaría en 2% y se le comienzan a agotar los cartuchos al Banco Central.

- La política monetaria no se agota con la TPM, se podrían implementar medidas no convencionales como comprar directamente los bonos, pero hay que remarcar que lo que estamos viviendo es una desaceleración más grande que lo previsto, pero no hay una crisis financiera como en 2008.

- ¿Cuánta probabilidad le dan a que el Banco Central lleve la tasa a 1,5% entre lo que resta del año y 2020?

- Si bien no es descartable que el Banco Central sea más agresivo con la política monetaria, es el escenario de riesgo y no el escenario base.

- ¿Cuánto pueden ayudar a las expectativas la agenda de aceleración que presentó ayer el gobierno?

- Las medidas sirven y apoyan, por eso la proyección de la inversión es mayor. Pero si el ciclo externo se mantiene negativo (o si empeora) las expectativas también se van a quedar en los niveles actuales.