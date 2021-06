Macro

Unánime respaldo a materias de mínimos comunes que beneficiarán a más de 600 mil PYME, que desde hoy serán conocidas por la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó por unanimidad el acuerdo entre Gobierno y oposición para ampliar el alcance de las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), incorporadas en los proyectos que crean bonos de ayuda para el sector y acciones de alivio tributario en medio de la pandemia.

La propuesta, que fue negociada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, con los integrantes de la comisión de Hacienda -liderados por Ximena Rincón (DC)- hasta las 3 AM del martes, mejora los bonos, aumenta la cobertura de las PYME beneficadas de 330 mil a más de 600 mil y establece un compromiso de modificaciones al Fogape, entre otros aspectos.

En cuanto a los bonos se entregará uno de cargo fiscal de $ 1 millón que beneficiará a 820.545 MYPE; uno adicional variable, igual a tres meses del promedio IVA débito 2019, con tope de $ 2 millones; y se incrementan en 20% ambos para MYPE de dueñas mujeres.

Los proyectos ahora pasaron a la Cámara de Diputados. A tercer trámite el relativo a ayudas tributarias, y a segundo trámite el referido a los bonos.

La comisión de Hacienda de la Cámara Baja ya citó desde hoy las 11:00 horas para analizar los textos.

El costo total de los dos proyectos en trámite suman US$ 3.298 millones. Las medidas de apoyo directo a PYME ascienden a US$ 2.084 millones, que se dividen en bono alivio PYME US$ 1.266 millones; bono adicional variable US$ 681 millones; bono para pago de cotizaciones US$ 76 millones; y costo fiscal por condonación anticipo US$ 61 millones.

Las medidas tributarias tienen un costo de US$ 1.214 millones divididas en la disminución transitoria de la tasa de interés penal, US$ 11 millones y devolución de remanente de crédito fiscal IVA US$ 1.204 millones.

Tras la aprobación de las normas, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), valoró el espacio generado en el marco de los mínimos comunes y aunque advirtió que el acudir a este diálogo "tuvo costos", subrayó que lo importante es el bienestar del país.

Zanjado el acuerdo en materia de PYME, ahora corresponde la tercera parte -la primera fue el IFE y luego PYME- de los entendimientos que están buscandi Gobierno y oposición referidos a los cambios tributarios.

En este marco, se espera una propuesta legislativa de La Moneda para terminar con algunas exenciones tributarias y, de esta forma identificar nuevas vías de recaudación de ingresos.

Los cambios clave que se acordaron